ΗΠΑ-Βρετανία:-Συμφωνίες-άνω-των-10-δισ.-δολαρίων-θα-υπογραφούν-κατά-την-επίσκεψη-Τραμπ

Η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο σκοπεύουν να ανακοινώσουν οικονομικές συμφωνίες ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, όπως ανέφεραν σήμερα κορυφαίοι αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο σκοπεύουν να ανακοινώσουν οικονομικές συμφωνίες ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, όπως ανέφεραν σήμερα κορυφαίοι αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: μια νέα επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα των δύο χωρών, αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο κορυφαίους αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.

Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τις συμφωνίες που θα υπογραφούν και οι οποίες θα έχουν βαρύ αντίκτυπο στην οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο μακροχρόνιων συμμάχων, με αναμενόμενες συμφωνίες αξίας τουλάχιστον 10 δισ. δολαρίων.

«Αυτή η επίσκεψη δίνει στον πρόεδρο την ευκαιρία να ενισχύσει τους δεσμούς με έναν ιδιαίτερα στενό εταίρο και σύμμαχο, προωθώντας παράλληλα τα αμοιβαία οικονομικά και εξωτερικά πολιτικά συμφέροντα», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ θα φτάσουν αργά την Τρίτη για συνομιλίες με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα την Τετάρτη στο Κάστρο του Γουίνζδορ και για ένα επίσημο δείπνο το βράδυ.

Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Κίρ Σταρμερ την Πέμπτη και σχεδιάζουν να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη το βράδυ. Σύμφωνα με το Reuters, αρκετοί ηγέτες αμερικανικών τεχνολογικών επιχειρήσεων αναμένεται να παρευρεθούν στην επίσημη επίσκεψη

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που προσκαλείται σε δύο επίσημα δείπνα από τους Βρετανούς. Το πρώτο ήταν το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.