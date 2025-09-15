ΗΠΑ – Κίνα: Πλαίσιο συμφωνίας για το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι κατά τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ – Κίνας στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, εξέλιξη που θα ανοίξει τον δρόμο για τη μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία.

«Έχουμε ένα πλαίσιο συμφωνίας για το TikTok. Οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι, θα συνομιλήσουν την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, αλλά έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Η ανάρτηση Τραμπ

Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok.

«Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια “συγκεκριμένη” εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σωθεί. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή», σημείωσε ο Τραμπ.