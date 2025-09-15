Η σχέση του κλίματος με τις αμπελοκαλλιέργειες

Υπάρχουν διάφορες κλιματικές κατηγορίες που θα μπορούσε να ενταχθεί το κλίμα σε

σχέση με την άμπελο. Για αρχή υπάρχουν τα ψυχρά κλίματα που είναι δυσμενή για την ανάπτυξη

της Αμπέλου εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και της χαμηλής ηλιοφάνειας. Υπάρχουν

τα κλίματα των διαφόρων ορεινών περιοχών που δυστυχώς τα μεγάλα υψόμετρα, οι χαμηλές

θερμοκρασίες αποτελούν δυσμενείς για την καλλιέργεια της αμπέλου, βέβαια σε θερμές

περιοχές των τροπικών χωρών τα μεγάλα υψόμετρα αποτελούν αρωγό για μια

αμπελοκαλλιέργεια.



Περιοχές με ζεστό κλίμα αποτελούν ευνοϊκές για την καλλιέργεια της αμπέλου, αν και

κάτσουμε να αναλύσουμε κάθε κλίμα, θα δούμε ότι το κάθε ένα διαθέτει τις δικές του ιδιότητες

άρα και διαφορετική προσαρμοστικότητα ως προς τους κλιματικούς παράγοντες. Το ηπειρωτικό

κλίμα εκτείνεται στο βόρειο ημισφαίριο έχοντας περιοχές που χαρακτηρίζονται από μακριά

χειμερινή περίοδο, κυρίως από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο με μέση θερμοκρασία κατά τον

Ιανουάριο, κάτω των 10 βαθμών κελσίου. Βέβαια χαρακτηρίζεται από μία μακρινή θερινή

περίοδο, από τρεις μέχρι πέντε μήνες, με μία ύψιστη θερμοκρασία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Πολλές φορές το εύρος των θερμοκρασιών μπορεί να ξεπερνά τους 40 βαθμούς κελσίου κάτι το

οποίο προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις σε μία αμπελοκαλλιέργεια. Σε σχέση με το μεσογειακό

κλίμα, οι διάφορες περιοχές επηρεάζονται από το θερμικό ισοζύγιο και έτσι ο χειμώνας είναι

ήπιος με δύο τουλάχιστον μήνες οι οποίοι παρουσιάζουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 20

βαθμών κελσίου. Η καλλιέργεια της αμπέλου προσφέρεται σε τέτοια κλίματα και έτσι το

μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης ανταποκρίνεται σε αυτά.



Περιοχές που χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ μικρό ύψος και σχετική υγρασία,

παρουσιάζεται πολύ μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας κατά το 24ωρο. Μπορεί να

προκληθεί διαφορά θερμοκρασίας ακόμα και 40 βαθμών Κελσίου, σχέση μέρα με το βράδυ.

Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα παγετών τη νύχτα και γενικά καλλιεργείται και αναπτύσσεται

υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ποσότητα άρδευσης. Τέλος περιοχές με τροπικό κλίμα χαρακτηρίζονται από υψηλές μέσες θερμοκρασίες με μικρή διακύμανση των θερμοκρασιών κατά

τη διάρκεια του έτους, συνήθως στα φυτά σε τέτοιες περιοχές δεν παίρνουν από χειμερινό

λήθαργο και έτσι αυξάνονται συνεχώς και διακλαδίζονται μαζί με τις ταχυφυείς.

Για την εύρυθμη παραγωγή θα πρέπει να εφαρμόζεται το κατάλληλο κλάδεμα έτσι ώστε

να μην υπάρχουν διαβαθμίσεις κατά την εξελικτική διαδικασία αύξησης και ωρίμανσης.

