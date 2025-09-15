Η Τουρκία βγάζει το «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο – Με αντί-Navtex απάντησε η Αθήνα

Η Άγκυρα εξέδωσε Navtex με την οποία ενημερώνει ότι από σήμερα βγαίνει στο Αιγαίο το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» για επιστημονικές έρευνες. Η Αθήνα απάντησε άμεσα με αντι-Navtex, καταγγέλλοντας παραβίαση αρμοδιοτήτων και αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αν και το «Πίρι Ρέις» μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου έρευνες στην περιοχή, τίθεται καταρχάς ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX καθώς η πορεία του ωκεανογραφικού περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός χωρικών υδάτων ελληνικών νησιών και, βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα, σημειώνει η Καθημερινή.

Η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Αγκυρας. Εν αναμονή του πώς θα κινηθεί το πλοίο τα επόμενα 24ωρα, η Αθήνα παρακολουθεί και επί του πεδίου.

Στοχοποίηση της Ελλάδας από τουρκικές εφημερίδες

Η Ελλάδα, συνέταιρος της γενοκτονίας – ισραηλινά πλοία στην Κρήτη. Στοχεύουν τον στόλο που στη Γάζα» γράφει η τουρκική εφημερίδα Sabah.

Η Τurkiye αναφέρει: «Συνεταιρισμός γενοκτονίας. Το Ισραήλ για τη σφαγή χρησιμοποιεί τα ελληνικά λιμάνια».

Sabah: «Αίτηση διαζυγίου από τη σύζυγο του Τούρκου μεγιστάνα Αλί Σαμπαντζί»

Πριν από δύο χρόνια είχαν τραυματισθεί σοβαρά σε ατύχημα στη Λέρο με ταχύπλοο που είχε πέσει πάνω σε βράχο.

Η σύζυγος του Βουσλάτ Ντογάν Σαμπαντζί διεκδικεί 120 εκατ. δολαρίων.

