Κίνα:-Επιβράδυνση-της-οικονομικής-δραστηριότητας

Η οικονομική δραστηριότητα της Κίνας επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα να τεθούν σε ισχύ νέα μέτρα τόνωσης της οικονομίας για την επίτευξη του επίσημου στόχου ανάπτυξης.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, έναντι 3,7% τον Ιούλιο και χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 3,9%.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,2% τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, επιβραδυνόμενη από την αύξηση 5,7% τον Ιούλιο. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι τα στοιχεία θα παρέμεναν αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 0,5% σε ετήσια βάση μέχρι σήμερα, σημειώνοντας απότομη επιβράδυνση από την αύξηση 1,6% που καταγράφηκε την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο. Κινήθηκαν κάτω από τις προβλέψεις για αύξηση 1,4%.

Η απόδοση των 30ετών κρατικών ομολόγων της Κίνας μειώθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 2,17%, πιθανώς γιατί εκτιμάται πως η κεντρική τράπεζα ίσως χρειαστεί να χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική καθώς επιβραδύνεται η ανάπτυξη. Οι κινεζικές μετοχές σημείωσαν μικρή άνοδο μετά την δημοσίευση των στοιχείων, με τον δείκτη CSI 300 να σημειώνει άνοδο 0,9% μέχρι το μεσημέρι.

Η Κίνα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσει την επιβράδυνση στην αγορά ακινήτων και την ασθενέστερη ζήτηση από τα νοικοκυριά. Οι κενιζικές εξαγωγές αντιμετωπίζουν όμως ένα εμπόδιο: τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς 200% στα κινεζικά προϊόντα εάν το Πεκίνο δεν τηρήσει την υπόσχεσή του για αύξηση των εξαγωγών μαγνητών σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ. Το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν στις 11 Αυγούστου να παρατείνουν την εμπορική τους εκεχειρία κατά 90 ακόμη ημέρες, «παγώνοντας» τους δασμούς των ΗΠΑ στο περίπου 55% για τις κινεζικές εισαγωγές και τους κινεζικούς δασμούς στο 30% στα αμερικανικά προϊόντα.

Αν και αρχικά οι εξαγωγείς έσπευσαν να στείλουν προϊόντα στις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, για να προλάβουν τον δασμολογικό πόλεμο του Τραμπ, τα στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν ότι οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ έκαναν «βουτιά» 33%.

Καθώς όμως μειώνονται οι κενιζικές εξαγωγές, πολλοί αναλυτές και επενδυτές ανέμεναν ότι η οικονομία του ασιατικού γίγαντα θα ακολουθήσει πτωτική πορεία κατά τους τελευταίους μήνες του 2025, μετά την ανάπτυξη 5,3% που κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο. Η έκταση της επιβράδυνσης στην Κίνα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο παράγοντα που θα συμβάλει στην παγκόσμια ανάπτυξη τα επόμενα πέντε χρόνια, είναι σημαντικό στοιχείο για την παγκόσμια οικονομία που επιβραδύνεται υπό την πίεση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Με την απειλή υψηλότερων δασμών, το Πεκίνο στράφηκε στην εγχώρια ζήτηση για να βοηθήσει στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Και ετοιμάζεται για πρόσθετα μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες.