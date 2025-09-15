Κράτησε τις 2.050 με χαμηλότερο τζίρο — οι τράπεζες γύρισαν σε ήπιο profit taking

Με ήπια διόρθωση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα, με τον Γενικό Δείκτη στις 2.057,56 μονάδες και μεταβολή -0,25%. Ο τζίρος υποχώρησε στα 164,4 εκατ. ευρώ, ο χαμηλότερος των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων, εκ των οποίων 22,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, επιβεβαιώνοντας την κόπωση μετά το πρόσφατο ανοδικό σκέλος.

Τράπεζες υπό διόρθωση

Οι τέσσερις συστημικές έκλεισαν μεικτά αλλά με τελικό πρόσημο υπέρ των πωλητών: Alpha -0,77%, ΕΤΕ -1,09%, Eurobank -1,03%, Πειραιώς -0,08%. Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ενδοσυνεδριακά 2267,06 έως 2236,25 μονάδες και έκλεισε στις 2.240,7 μονάδες (-0,63%), με τους τίτλους του κλάδου να απορροφούν πάνω από το μισό της μικτής αξίας συναλλαγών.

Blue chips: ανάμικτη εικόνα, επιλεκτικές αγορές

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν τα θετικά κλεισίματα σε Optima (+1,97%), Cenergy (+1,60%), Viohalco (+1,33%) και ΟΠΑΠ (+1,09%), ενώ αντίρροπες κινήσεις καταγράφηκαν σε Helleniq Energy (~-1%) και Titan (~-1,08%). Η Metlen συνέχισε πλάγια καθοδικά (-0,39%), με τους αγοραστές να παραμένουν επιλεκτικοί εκτός τραπεζών.

Τι κοιτούν οι θεσμικοί

Η συνεδρίαση επηρέασε περισσότερο το «μομέντουμ» παρά την τάση. Το ενδιαφέρον παραμένει στα γεγονότα της εβδομάδας: λήξη τριμηνιαίων ΣΜΕ, Fed στις 17/9 (αναμένεται πρώτη μείωση επιτοκίων) και πιθανές αναγγελίες αξιολόγησης από Moody’s αργά την Παρασκευή. Παράλληλα «τρέχουν» εταιρικές κινήσεις (ομολογιακές εκδόσεις, placements) και rebalancing θεσμικών, με τον FTSE25 να απορροφά τη μερίδα του λέοντος του τζίρου (~145,5 εκατ. ευρώ).

Τεχνική εικόνα και επίπεδα

Η αγορά κρατά τη ζώνη 2.050 μονάδων, αλλά δείχνει κόπωση χωρίς φρέσκο χρήμα. Βραχυπρόθεσμα η αντίσταση 2.070–2.080 παραμένει το άμεσο «στοίχημα» για τους αγοραστές, ενώ μια κατοχύρωση κάτω από 2.050 θα έβαζε ξανά στο κάδρο την περιοχή 2.020–2.030. Στις τράπεζες, το ημερήσιο αγοραστικό σήμα στον ΔΤΡ ακυρώνεται με κλείσιμο κάτω από 2.162 μονάδες∙ μέχρι τότε, το πλαγιοανοδικό σενάριο μένει ζωντανό.