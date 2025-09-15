Κώτσηρας:-Η-μείωση-των-άμεσων-φόρων-θα-φανεί-άμεσα-στην-καθημερινότητα-του-πολίτη

Η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακουμπά κάθε πολίτη, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA» και στους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακουμπά κάθε πολίτη, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA».

Ο κ. Κώτσηρας έκανε λόγο για μια φορολογική μεταρρύθμιση με συνοχή, με στόχο τη στήριξη ιδίως των οικογενειών με παιδιά και των νέων, και η οποία έρχεται σε συνέχεια και των μέτρων υπέρ των ενοικιαστών και των χαμηλοσυνταξιούχων, που ανακοινώθηκαν φέτος τον Απρίλιο.

«Επιλέξαμε να προτεραιοποιήσουμε τη μείωση των άμεσων φόρων», στο πλαίσιο «του συγκεκριμένου δημοσιονομικού χώρου που έχουμε», ώστε ο πολίτης να δει άμεσα το όφελος των παρεμβάσεων, σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερωτηθείς για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι θα έχουν και αυτοί όφελος από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Ειδικά οι μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος της γέννησης και για τα δύο επόμενα χρόνια, ενώ επιπλέον όφελος θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1500 κατοίκων, στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας.

Σε σχέση με το στεγαστικό, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε, παράλληλα με τις πολλαπλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, και δύο φορολογικές παρεμβάσεις: πρώτον, τη μείωση της φορολογίας για ιδιοκτήτες ακινήτων, με τη θέσπιση ενδιάμεσου συντελεστή, και, δεύτερον, την επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Στο σημείο αυτό, ανέφερε ότι οι ενοικιαστές θα μπορούν μέχρι 30/9 να συμπληρώνουν τον σχετικό κωδικό στη φορολογική τους δήλωση, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και υπουργική απόφαση, που θα επιτρέπει και τις διασταυρώσεις, ώστε να διασφαλιστεί πως όλοι οι πολίτες που δικαιούνται την επιστροφή του ενοικίου θα τη λάβουν.

Ο κ. Κώτσηρας αναγνώρισε τις σημαντικές ανάγκες στήριξης που έχουν οι πολίτες και τόνισε, καταλήγοντας, ότι η προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους θα συνεχιστεί, με μόνιμου χαρακτήρα παρεμβάσεις.