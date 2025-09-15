Κ. Τσιάρας: Δεν μπορεί να δοθεί παράταση για το ΑΤΑΚ – Νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση του action plan του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν μπορεί να δοθεί νέα παράταση για το ΑΤΑΚ, ξεκαθάρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ενώ αναφέρθηκε και στο Αction Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο παίρνει παράταση, κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Για ΑΤΑΚ δεν μπορεί να δοθεί παράταση, γιατί θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την αδυναμία της πληρωμής έως τις 30/10 της βασικής ενίσχυσης που είναι προαπαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα επιφέρει και πρόστιμο. Ενδεχομένως να χρειαστούν και χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό αν δεν είμαστε έτοιμοι. Άρα πρέπει οι παραγωγοί να τρέξουν να κάνουν τις δηλώσεις τους», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως υπενθύμισε, παράταση ενός μήνα δόθηκε μόνο για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που είχαν εκκρεμότητα με το ΑΤΑΚ. Ο υπουργός υπενθύμισε πως «έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε σχετική ερώτηση που του ετέθη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο και κάθε δυνατότητα, τουλάχιστον να είναι επιλέξιμα προς επιδότηση, αυτά τα αγροτεμάχια, που για αντικειμενικούς λόγους, δεν μπορούν να πάρουν ΑΤΑΚ».

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η Οικονομική Αστυνομία είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην έρευνα, με συμβολή και της ΑΑΔΕ, τονίζοντας πως «είναι η απόδειξη ότι τα χρήματα προφανώς θα επιστραφούν πίσω. Αυτό είναι το μεγάλο και το μείζον πολιτικό διακύβευμα» τόνισε.

Επανέλαβε δε ότι η επιβολή προστίμου στην Ελλάδα σχετίζεται με διοικητική διαδικασία και όχι με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: «Το πρόστιμο αφορά σε μία διοικητική διαδικασία. Δυστυχώς υπήρχαν παραλείψεις οι οποίες δεν είχαν ικανοποιηθεί με βάση την ανάγκη προτυποποίησης του μοντέλου πληρωμών και δεν έχει προφανώς καμία σχέση με την εισαγγελική έρευνα ή με αυτά τα οποία διαλαμβάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα».

Ο υπουργός στάθηκε και στο ζήτημα των καθυστερήσεων πληρωμών, σημειώνοντας ότι ακόμη μια μέρα καθυστέρηση επισύρει κυρώσεις: «Μία πληρωμή που έπρεπε να γίνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία συνέπεσε με Κυριακή και τελικά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Αυτό μας κόστισε ένα σημαντικό πρόστιμο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ξεκάθαρη: έπρεπε να είχαμε φροντίσει ώστε η πληρωμή να ολοκληρωθεί την Παρασκευή».

Γνωστοποίησε τέλος ότι το Action Plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έληγε τον Σεπτέμβριο, σε συμφωνία με την Ε.Ε., παίρνει μια μικρή παράταση μέχρι την άνοιξη, ώστε να κλείσουν όλα τα κενά: «Έχουν γίνει αρκετά βήματα και αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά γίνονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα που μιλάμε γίνονται πραγματικοί έλεγχοι», τόνισε.