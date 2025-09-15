Μείωση-1,1%-στη-συνολική-διακίνηση-επιβατών-στους-ελληνικούς-λιμένες-το-α’-τρίμηνο

Αύξηση της διακίνησης εμπορευμάτων κατά 1,4%.

Μείωση κατά 1,1% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το α’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2024, έναντι αύξησης 11,4% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου 2024 προς το α’ τρίμηνο 2023.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων παρουσίασε αύξηση 1,4% το α’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2024, έναντι μείωσης 0,1% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου 2024 προς το α’ τρίμηνο 2023.

Ενώ, η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 3% το α’ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2024, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου 2024 προς το α’ τρίμηνο 2023.