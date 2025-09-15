Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον Kospi

Μεικτές τάσεις παρατηρήθηκαν στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα (15/9), καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν τις συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας στην Ισπανία και αξιολόγησαν μια σειρά δεδομένων από το Πεκίνο.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, αγγίζοντας στις πρώτες συναλλαγές τις 3.420,23 μονάδες και κλείνοντας τελικά με άνοδο 0,35% στις 3.407,31 μονάδες. Πρόκειται για τη δέκατη συνεχόμενη συνεδρίαση ανόδου. Η θετική πορεία αποδίδεται στην ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών, Koo Yun-cheol, ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει τελικά στο σχέδιο αύξησης των φόρων στις επενδύσεις σε μετοχές. Ο δείκτης Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,66% και έκλεισε στις 852,69 μονάδες.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας ξεκίνησαν συνομιλίες στη Μαδρίτη την Κυριακή (14/9), προκειμένου να συζητήσουν θέματα εθνικής ασφάλειας, οικονομίας και εμπορίου, μεταξύ των οποίων η επικείμενη προθεσμία για την πώληση της κινεζικής εφαρμογής σύντομων βίντεο TikTok και οι αμερικανικοί δασμοί. Οι αντιπροσωπείες, με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, συναντήθηκαν με τους Κινέζους ομολόγους τους, τον αντιπρόεδρο He Lifeng και τον κορυφαίο διαπραγματευτή για το εμπόριο, Li Chenggang.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,13% στις 26.358,50 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech σημείωσε άνοδο 0,42%.

Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 0,14%, και διαμορφώθηκε στις 4.528,32 μονάδες. Παράλληλα, η οικονομία της ηπειρωτικής Κίνας εμφάνισε επιβράδυνση τον Αύγουστο, καθώς οι λιανικές πωλήσεις και η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησαν σε σχέση με τις προσδοκίες, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα συρρικνώθηκαν περαιτέρω, καταγράφοντας πτώση 12,9% στο διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX/S&P 200 κατέγραψε πτώση 0,13% στις 8.853,00 μονάδες. Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,05% στις 25.101,30 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex έκλεισε με οριακά κέρδη 0,01% στις 81.910,65 μονάδες.

Τέλος, οι αγορές της Ιαπωνίας και της Μαλαισίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.