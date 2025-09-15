Μπέσεντ για Κίνα: «Δεν ήθελαν να κλείσει» η συμφωνία για το Tik Tok – Πιθάνη μια νέα 3μηνη παράταση στους δασμούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι η απειλή κλεισίματος του TikTok οδήγησε τους Κινέζους διαπραγματευτές να εγκαταλείψουν τις απαιτήσεις για δασμολογικές παραχωρήσεις σε αντάλλαγμα για την εκποίηση της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και επέτρεψε την επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου στις συνομιλίες στη Μαδρίτη τη Δευτέρα.

Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας θα διατηρήσουν τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και τα «κινεζικά χαρακτηριστικά» της εφαρμογής για κινητά, είπε, προσθέτοντας ότι οι επόμενες συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν πριν από την προθεσμία της 10ης Νοεμβρίου για τη λήξη της δασμολογικής εκεχειρίας των χωρών και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ακόμη παράταση 90 ημερών.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο Reuters και το - σε κοινή συνέντευξη στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ότι οι Κινέζοι διαπραγματευτές πήγαν στις συνομιλίες εκεί με μια μακρά λίστα αιτημάτων «αποζημίωσης» για μια συμφωνία TikTok, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των τελευταίων δασμών του Τραμπ, προηγούμενων δασμών και ελέγχων εξαγωγών τεχνολογίας των ΗΠΑ.

«Δεν ήθελαν να κλείσει. Δεν είχαν σωστή βαθμονόμηση ή διαμόρφωση της προθυμίας του προέδρου να αφήσει το TikTok να σβήσει», είπε ο Μπέσεντ για την κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη. «Και νομίζω ότι αλλάξαμε το πλαίσιό τους.»

Είπε ότι ο Τραμπ είχε δώσει σε αυτόν και στον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, ευρεία διαπραγματευτική εξουσία και ότι «τους απάλλαξαν από την ιδέα ότι είχαμε περιθώριο για μεγάλες παραχωρήσεις», είπε ο Μπέσεντ.

Αντί να συμφωνήσει στην άρση των υφιστάμενων δασμών και εμπορικών πολιτικών, η αμερικανική πλευρά συμφώνησε να απόσχει από τη λήψη ορισμένων μελλοντικών βημάτων, είπε ο Μπέσεντ. «Οπότε, ουσιαστικά, αυτό που έλαβαν ήταν η υπόσχεση για πράγματα που δεν θα συμβούν αντί να αποσύρουν πράγματα».

Αρνήθηκε να είναι συγκεκριμένος σχετικά με τις παραχωρήσεις για το TikTok, προσθέτοντας ότι υπήρχαν επίσης «διαδικαστικά» αιτήματα από την Κίνα που ικανοποιήθηκαν.

Μια πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες της Μαδρίτης ανέφερε ότι ένας άλλος παράγοντας που έπεισε την κινεζική πλευρά ήταν ένα μήνυμα από την αμερικανική ομάδα ότι η αποτυχία επίτευξης μιας συμφωνίας-πλαισίου για το TikTok στη Μαδρίτη θα είχε αποκλείσει μια πιθανή συνάντηση αυτό το φθινόπωρο μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζικου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Οι όροι της συμφωνίας

Ο Μπέσεντ αρνήθηκε να συζητήσει τους εμπορικούς όρους της συμφωνίας ή τη λειτουργία του βασικού αλγορίθμου του TikTok, αλλά είπε ότι η αμερικανική πλευρά είναι «αρκετά άνετη με τις πτυχές της συμφωνίας που αφορούν την εθνική ασφάλεια».

Ο Μπέσεντ είπε ότι οι όροι θα διατηρήσουν τα «κινεζικά χαρακτηριστικά» του TikTok, μιας από τις κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες της Κίνας, χωρίς να διευκρινίσει αυτές τις διατάξεις των εμπορικών όρων.

«Ενδιαφέρονται για τα κινεζικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, τα οποία θεωρούν ήπια ισχύ», είπε ο Μπέσεντ. «Δεν μας ενδιαφέρουν τα κινεζικά χαρακτηριστικά. Μας ενδιαφέρει η εθνική ασφάλεια».

Είπε ότι η εφαρμογή στην Κίνα επικεντρώνεται περισσότερο στην εκπαίδευση, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το TikTok είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην ψυχαγωγία ή «ψηφιακή ζάχαρη» για τους χρήστες.

Μόνο «εμπορικές συναντήσεις»

Ο Μπέσεντ είπε επίσης ότι δεν γνώριζε πού οδεύει η εμπορική σχέση ΗΠΑ-Κίνας μετά από τέσσερις σημαντικές συναντήσεις σε τέσσερις μήνες στη Γενεύη, το Λονδίνο, τη Στοκχόλμη και τη Μαδρίτη. Αρνήθηκε να δώσει όνομα στη διαδικασία, όπως έχουν κάνει προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως ο Στρατηγικός και Οικονομικός Διάλογος της εποχής Ομπάμα, λέγοντας ότι ήταν απλώς «εμπορικές συναντήσεις».

«Κινούμαστε προς κάτι, δεν είμαστε σίγουροι πού θα καταλήξει», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς πότε θα υπάρξει πρόοδος στις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ να αναδιαρθρώσει η Κίνα την οικονομία της από τις εξαγωγές προς περισσότερη κατανάλωση, ο Μπέσεντ απάντησε: «Συνεχίζουμε να εμβαθύνουμε στα βασικά ζητήματα και συνεχίζουμε να κάνουμε μια 90ήμερη αναδρομή» στις προθεσμίες των δασμών.

Αυτές οι παρατάσεις μπορούν να εξακολουθούν να είναι χρήσιμες, είπε, διατηρώντας τη συνεργασία ΗΠΑ-Κίνας σε εξέλιξη.

- Reuters