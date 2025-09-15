Close Menu
    Monday, September 15

    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa

    Πολιτική
    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa

    Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε απόψε, στην οικία του, δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa.

    Αύριο στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου.

    Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις στον Τύπο.

