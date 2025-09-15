Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-παρέθεσε-δείπνο-στον-πρόεδρο-του-Ευρωπαϊκού-Συμβουλίου-antonio-costa

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε απόψε, στην οικία του, δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa.
Αύριο στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις στον Τύπο.
