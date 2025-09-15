Ο Υπ. Εσωτερικών των ΗΠΑ στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ – Ελευσίνας: Συνεργασία που θωρακίζει τις ενεργειακές μας υποδομές

Η επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ Μπέργκαμ, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, στα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία υπουργού της νέας κυβέρνησης Trump στη χώρα μας.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του Ομίλου ΟΝΕΧ για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και υπογραμμίζει τη στενή συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ στον τομέα των ναυπηγείων. Η επίσκεψη επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος χαίρει της εμπιστοσύνης και της στήριξης και των δύο κυβερνήσεων, οι οποίες αναγνωρίζουν το όραμα και τη δυναμική του.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ & Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, κ. Πάνος Ξενοκώστας, υποδέχθηκε τον Αμερικανό Υπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου. Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας φιλοξένησαν, επίσης, διμερείς συναντήσεις του κ. Μπέργκαμ με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια.

Ο Πάνος Ξενοκώστας παρουσίασε το πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟΝΕΧ και την πρόοδο των έργων των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η χρηματοδότηση από την U.S. International Development Finance Corporation (DFC), η οποία αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο και στη στρατηγική του για τη συνολική αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

«Τα Ναυπηγεία ONEX Ελευσίνας αποτελούν ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας, για να υλοποιήσουμε το όραμα αυτής της κυβέρνησης για την υπεροχή της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας», δήλωσε ο Υπουργός Μπέργκαμ.

«Η συνεργασία αυτή δεν ενισχύει μόνο τις οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά θωρακίζει και τις ενεργειακές μας υποδομές, ενώ στερεί κρίσιμα έσοδα από αντιπάλους που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ελευθερία και τη σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν εξαιρετικό που επισκέφθηκα από κοντά αυτόν τον κρίσιμο ενεργειακό κόμβο, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στη διαφοροποίηση των πηγών LNG για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη».

Έχοντας ήδη αποδείξει τις δυνατότητές της στη Σύρο, η ΟΝΕΧ συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή της στην Ελευσίνα, με έργα υποδομών, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη ισχυρής παραγωγικής βάσης διεθνών προδιαγραφών.

Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει:

• Ναυπήγηση μεγάλων εμπορικών πλοίων και διεύρυνση της παραγωγικής ικανότητας του ναυπηγείου

• Κατασκευή πλοίων ακτοπλοΐας και ρυμουλκών για την ενίσχυση της ελληνικής ακτοπλοΐας και των λιμενικών υποδομών

• Ενίσχυση της αμυντικής δραστηριότητας με έργα υψηλής τεχνολογίας και στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους

• Ανάπτυξη επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη ναυτιλία αλλά και την ενίσχυση ανταγωνιστικών οικονομιών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

• Δημιουργία Κέντρου Integrated Logistics και Καινοτομίας, ως κόμβου εμπορίου, ναυτιλίας και τεχνολογίας για την Ανατολική Ευρώπη

Ο Πάνος Ξενοκώστας τόνισε ότι η ΟΝΕΧ έχει αναλάβει μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη δημιουργία ενός κέντρου ναυπηγικής και τεχνολογικής αριστείας στην Ελλάδα. Επισήμανε ότι η πρόοδος των έργων στην Ελευσίνα δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενισχύει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και επαναφέρει τη χώρα στον διεθνή ναυπηγικό χάρτη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις υποδομές των Ναυπηγείων, παρουσίαση νέων έργων και ανάλυση της επενδυτικής προοπτικής της ΟΝΕΧ, η οποία συνδέει την Ελευσίνα με διεθνείς αγορές, στρατηγικές αμυντικές συνεργασίες και τον ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής.

Με την Ελευσίνα και τη Σύρο να αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες της ελληνικής ναυπηγικής υπεραξίας, ο Όμιλος ΟΝΕΧ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως καθοριστικός εταίρος στην ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ουσιαστικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ, που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας.