Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Ως το τέλος του 2025 η ολοκλήρωση της διαδικασίας

Ως «ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου το ενδιαφέρον της Chevron για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση άνω των 300 δισ., δηλαδή μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της χώρας», σημείωσε στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της δίνει «εύλογη προσδοκία εμπορικής εκμετάλλευσης» του φυσικού πλούτου.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η διαδικασία δεν είναι άμεση: «Αφού ολοκληρωθεί η σύμβαση, θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Βουλή. Θα ακολουθήσουν σεισμικές και γεωφυσικές μελέτες, και στη συνέχεια – εφόσον τα δεδομένα το επιβεβαιώσουν – ερευνητικές και κανονικές γεωτρήσεις». Όπως είπε, στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών «μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε το 2025 να προχωρήσουμε γρήγορα».

«Αν επιβεβαιωθούν ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, αυτό πάει τη χώρα μας σε άλλο επίπεδο, οικονομικό. Δίνει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες – αύριο, όχι σε δέκα χρόνια – την προσδοκία ότι το βιοτικό μας επίπεδο θα αλλάξει σημαντικά» πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου

Σε ερώτηση για όσους υποστηρίζουν ότι η έλευση της εταιρείας ήταν «νομοτελειακή», απάντησε: «Οι εθνικές επιτυχίες ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Τίποτα δεν μας χαρίζεται, τίποτα δεν έρχεται μόνο του. Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας – από τον νόμο Μανιάτη το 2011, τις κινήσεις των κυβερνήσεων Σαμαρά – Βενιζέλου, τις ενέργειες των προκατόχων μου, έως την επιτάχυνση που ζήτησε ο πρωθυπουργός».

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει χώρος για μικρόψυχες παραφωνίες», κάνοντας λόγο για μια «εθνική ομάδα που πρέπει να πορευθεί ενωμένη».

Κληθείς να σχολιάσει, δε, τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπασταύρου είπε για το κόμμα της αντιπολίτευσης ότι «έχει μείνει εγκλωβισμένος σε ιδεοληψίες. Ο ορυκτός, υποθαλάσσιος πλούτος είναι κάτι που όλες οι χώρες εκμεταλλεύονται – Ιταλία, Αλβανία, Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτος, Λιβύη. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στην πολιτική ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Δεν είναι έτσι. Ο φυσικός πλούτος ανήκει στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και οφείλουμε να τον εκμεταλλευτούμε».

«Οι σκέψεις ότι δεν πρέπει να αξιοποιηθεί ο πλούτος της πατρίδας μας είναι παρωχημένες και δεν συνάδουν με τα δεδομένα της εποχής», πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στη γεωπολιτική σημασία του ενδιαφέροντος της Chevron, σημείωσε ότι «η πραγματικότητα είναι ότι η Chevron, με το ενδιαφέρον και την αναγνώρισή της, επιθυμεί να πραγματοποιήσει έρευνες νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ενισχύει ντε φάκτο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Χαρακτήρισε, επίσης, ζήτημα πρώτης προτεραιότητας τη μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως εξήγησε, η μείωση της χονδρικής κατά 20-30% πρέπει να μετακυλίεται στον καταναλωτή, ώστε να ελαφρύνει τον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού. «Θα είμαστε από πάνω και, όπως είπε ο πρωθυπουργός, αν δεν γίνεται, η κυβέρνηση θα βρει τον τρόπο να το καταφέρει