Πολωνία:-Προτείνει-στο-ΝΑΤΟ-την-επιβολή-ζώνης-απαγόρευσης-πτήσεων-σε-περιοχές-της-Ουκρανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, πρότεινε να εξεταστεί από το ΝΑΤΟ η επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Η πρόταση του Σικόρσκι έρχεται σε συνέχεια του περιστατικού που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν μη επανδρωμένα ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο. Τα drones, τα οποία δεν έφεραν οπλισμό, καταρρίφθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη και αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine, ο Σικόρσκι τόνισε ότι η επιβολή μιας τέτοιας ζώνης δεν μπορεί να αποτελέσει μονομερή απόφαση της Πολωνίας: «Ως ΝΑΤΟ και ΕΕ θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε, αλλά δεν είναι κάτι που η Πολωνία μπορεί να αποφασίσει μόνη της· αυτό μπορεί να γίνει μόνο από κοινού με τους συμμάχους μας».

Ο Πολωνός ΥΠΕΞ εξήγησε ότι η προστασία των πολιτών από την απειλή, όπως για παράδειγμα τα συντρίμμια που πέφτουν, θα ήταν μεγαλύτερη εάν υπήρχε η δυνατότητα αναχαίτισης drones και άλλων ιπτάμενων αντικειμένων πριν εισέλθουν στον εθνικό εναέριο χώρο. «Αν η Ουκρανία μας ζητούσε να τα καταρρίψουμε πάνω από το έδαφός της, αυτό θα ήταν πλεονέκτημα για εμάς. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα έπρεπε να το εξετάσουμε», υπογράμμισε.

Η συζήτηση για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων είχε τεθεί και το 2022, έπειτα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πιέζει για την υιοθέτησή της. Ωστόσο, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ την απέρριψαν υπό τον φόβο άμεσης αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Η τρέχουσα πρόταση Σικόρσκι φαίνεται να περιορίζεται αποκλειστικά στην αντιμετώπιση ρωσικών drones που πλησιάζουν τα σύνορα της Ουκρανίας με κράτη του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το πολωνικό υπουργείο Εσωτερικών, εντοπίστηκαν συνολικά 16 drones σε διάφορα σημεία της χώρας κατά το περιστατικό της περασμένης Τετάρτης. Πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά τα αναχαίτισαν με τη συνδρομή ιταλικών, γερμανικών και πολυεθνικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. «Η πολεμική μας αεροπορία απώθησε την απειλή για επτά ώρες», ανέφερε ο Σικόρσκι, σημειώνοντας ότι η ρωσική πλευρά έδωσε δύο διαφορετικές εξηγήσεις: ότι τα drones πέρασαν τα σύνορα κατά λάθος και ότι δεν έχουν καν τη δυνατότητα να φτάσουν τόσο μακριά.

Από την πλευρά της, η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι η επίθεση στόχευε μόνο ουκρανικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι «κανένας στόχος στο πολωνικό έδαφος δεν είχε προγραμματιστεί για καταστροφή» και ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν έχουν εμβέλεια έως 700 χιλιομέτρων.

