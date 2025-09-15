Πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ – Η κυβέρνηση επιμένει στην εξειδίκευση των θετικών μέτρων

Στη γραμμή της εξειδίκευσης των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ κινείται η κυβέρνηση, θέλοντας να καταστήσει σαφές στους πολίτες τι έχουν «λαμβάνειν» από το πακέτο των 1,75 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει καλές ειδήσεις σε δόσεις, με δεδομένο ότι το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών που καταγράφουν όλες οι μετρήσεις είναι η επίμονη ακρίβεια, συνεπώς το Μέγαρο Μαξίμου προκρίνει την επιλογή των διαρκών κινήσεων ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες και τις επόμενες μέρες ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βγει μπροστά και να έρθει σε άμεση επαφή με πολίτες. Κατά το μοντέλο της επίσκεψης του σε έναν χρονίως πάσχοντα ασθενή στο Χαϊδάρι, ο οποίος ξεκίνησε να λαμβάνει τα φάρμακά του κατ’ οίκον, ο κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει να συστηματοποιήσει αυτού του είδους τις επαφές. Για παράδειγμα, στο κυβερνητικό ραντάρ είναι η έτι μεγαλύτερη ανάδειξη της πρωτοβουλίας για το αφορολόγητο στους νέους κάτω των 25 ετών και η μεγάλη ελάφρυνση για όσους είναι ως 30 ετών. Πρόκειται για μια ηλικιακή ομάδα, στην οποία τα «γαλάζια» ποσοστά σε όλες τις μετρήσεις είναι κάτω του 20%, ιδίως στις ηλικίες 17-24, συνεπώς ο κ. Μητσοτάκης θέλει το κόμμα του να ξαναπιάσει το νήμα.

Rebound και επεξήγηση

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρέλαβαν αυτές τις μέρες τις πρώτες έρευνες, ποσοτικές και ποιοτικές, που καταγράφουν ένα rebound για τη ΝΔ, το οποίο πολλοί ανέμεναν ως κρίσιμη ανάσα. Είναι δεδομένο ότι, αν το πακέτο της ΔΕΘ «έγραφε», το κυβερνητικό επιτελείο θα βρισκόταν σε πιο δύσκολη θέση, μετά τον εξαιρετικά δυσάρεστο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ Ιούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης όμως που επιμένει να βλέπει τη «μεγάλη εικόνα», εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να εστιάζεται σε πρόσκαιρα δημοσκοπικά οφέλη, καθώς οι εκλογές αργούν ακόμα και το πολιτικό περιβάλλον τότε θα είναι πολύ διαφορετικό.

Η έρευνα της MARC για το «ΘΕΜΑ της Κυριακής» ήταν ενδεικτική. Σε μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις 2 Σεπτεμβρίου,η πρόθεση ψήφου για τη Ν.Δ. είχε καταγραφεί στο 25,3%, ενώ στη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, πέντε ημέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, ανέβηκε στο 27%. Έτσι, η ΝΔ «σπάει» το φράγμα του 30% στην εκτίμηση ψήφου και με 31% εξασφαλίζει προβάδισμα είναι 17,5 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ που μένει στο 13,5%. Μένει να φανεί, αν ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει κάποια οφέλη από το δικό του διήμερο στη ΔΕΘ.

Εν γένει πάντως το κυβερνητικό επιτελείο προωθεί την εξειδίκευση των μέτρων, καθώς από τα focus groups προέκυψε το συμπέρασμα ότι αρκετοί πολίτες δεν έχουν κατανοήσει πώς ακριβώς τους αφορά το πακέτο των μέτρων. Και η κυβερνητική ρητορική θα ενταθεί, με βασική «αιχμή» πόσους μισθούς κερδίζει μια μέση οικογένεια ή ένας φορολογούμενος σε ετήσια βάση από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και τη συνδυαστική εφαρμογή άλλων παραμέτρων π.χ. τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%.

Θετικές ειδήσεις σε δόσεις

Βεβαίως, η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να εξαντλήσει τις θετικές παρεμβάσεις τώρα. Όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου της περασμένης Κυριακής ο κ. Μητσοτάκης «υπάρχει και η ΔΕΘ του 2026», προφανώς η τελευταία προεκλογική. Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι με την οριστικοποίηση των στοιχείων του ΑΕΠ τον Απρίλιο και ανάλογα με την απόδοση της ελληνικής οικονομίας το πρώτο τετράμηνο του 2026, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να προβεί σε θετικές ανακοινώσεις και μετά το Πάσχα (αν και φέτος πέφτει νωρίς).

Στο ραντάρ της κυβέρνησης είναι, μεταξύ άλλων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εξ ου και δεν θεωρείται τυχαίο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που προέρχεται από αυτόν τον κλάδο επέλεξε αυτές τις μέρες να προτάξει ιδιαίτερα το σκέλος της ελάφρυνσης που αφορά αυτούς, αλλά και τους νέους. Και βεβαίως εκκρεμούν οι εκταμιεύσεις του επιδόματος των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους και η επιδότηση ενοικίου τον Νοέμβριο, οι αυξήσεις στους ενστόλους τον Οκτώβριο και ίσως κάποια θετική είδηση από το βήμα του Προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο.

Τα ανοίγματα και η παράταξη

Στη ΔΕΘ, παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε και ένα νέο πολιτικό ύφος ή αλλιώς επανήλθε στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» της περιόδου 2019-2023 και επιχείρησε ανοίγματα «στην παράταξη», ήτοι στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. Δεν είναι μυστικό ότι τα ρήγματα εντός της ΝΔ είναι σημαντικά μετά τη διαγραφή του κ. Σαμαρά και η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό δεν θα ισχυροποιήσει το κυβερνών κόμμα. Εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός και άρα από θέση ισχύος, θέλησε δημοσίως να κάνει μια επανατοποθέτηση στον άξονα με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Με αυτά τα δεδομένα, πάντως, και υπό το πρίσμα του πολιτικού κατακερματισμού και του δύσκολα επιτεύξιμου στόχου της αυτοδυναμίας, ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει στα ανοίγματα και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα τοποθετηθεί σε συνέντευξη που αναμένεται να παραχωρήσει αυτή την εβδομάδα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Ο ίδιος πάντως ήδη από τη ΔΕΘ μετακινήθηκε από τη «σκληρή γραμμή» περί αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι οι πολίτες θα αποφασίσουν το 2027 αν επιδιώκουν μια μονοκομματική κυβέρνηση ή ένα προϊόν συνεργασίας.