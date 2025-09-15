Πώς-οι-τράπεζες-βάζουν-την-αποταμίευση-στην-«πρίζα»

Πώς με 20, 50 και 60 ευρώ μηνιαίως κανείς να αποταμιεύει και να καρπώνεται υπεραξία μακροχρόνια, μέσα από τα νέα επενδυτικά προγράμματα των τραπεζών. Τι συνδυάζουν και που επενδύουν. Άνοιγμα στη δεξαμενή των νέων.

Καινοτόμα προϊόντα που συνδυάζουν αποταμίευση και επένδυση που ξεκινούν με ελάχιστα χρήματα και μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές υπεραξίες μακροπρόθεσμα, επιστρατεύουν τράπεζες και ΑΕΔΑΚ, προκειμένου να συγκινήσουν ένα μεγαλύτερο κοινό, με έμφαση στους νέους και να αναδιαμορφώσουν την επενδυτική κουλτούρα.

Ουσιαστικά, αποτελούν μια διαφορετική πρόταση που προάγει τη συστηματική αποταμίευση και επένδυση, όπως και τη σημασία των τακτικών καταβολών. Ένα δεύτερο «ατού» είναι η ευελιξία των προγραμμάτων, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί ο καθένας να αναδιαμορφώσει τις τοποθετήσεις του μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλέξει, χωρίς χρεώσεις, αλλά και να αλλάξει το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει μηνιαίως. Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τον επενδυτικό του λογαριασμό μέσω των online υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζες.

Επιπλέον, οι τράπεζες προσπαθούν να εγείρουν το ενδιαφέρον νεαρής ηλικίας πελατών, μπολιάζοντας με μια πιο σύγχρονη νότα το asset management. Πρόκειται άλλωστε για μια εντελώς διαφοροποιημένη – βάση προφίλ και χαρακτηριστικών – «δεξαμενή» επενδυτών που εντρυφεί σε υψηλότερου ρίσκου και μεταβλητότητας τοποθετήσεις, με απευθείας έκθεση σε μετοχικές αγορές του εξωτερικού και στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, μέσω ξένων broker. Προκύπτει λοιπόν έμμεσα, η ανάγκη κάλυψης αυτού του κενού, μέσω της διαμόρφωσης πιο καινοτόμων και ελκυστικών προϊόντων (θεματικές σε κλάδους μετοχών, γεωγραφικές ζώνες, ETFs κτλ).

Στη βάση και των παραπάνω – πέραν της υστέρησης στο πεδίο του wealth – asset management έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου – εδράζεται το πλέγμα συνεργειών της Alpha Bank και της Eurobank με UniCredit και Intesa (Eurizon) – JP Morgan αντίστοιχα, που θέτουν στην πρώτη γραμμή την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, την προσφορά μεγαλύτερης και αναβαθμισμένης προϊοντικής γκάμας με καλύτερη στόχευση και χωρίς μάλιστα την ανάγκη ανάπτυξης αυτής από τις ίδιες τις τράπεζες. Η Πειραιώς επιστρατεύει και τη Snappi, η οποία ως neobank είναι πιθανό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων.

Ψηλά στην ατζέντα της Τράπεζας Πειραιώς και του «βραχίονα» διαχείρισης κεφαλαίων του ομίλου, βρίσκεται «1 Fund». Το καταθετικό – επενδυτικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε νέους επενδυτές, ηλικίας 18 – 30 ετών να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές, επενδύωντας στο αμοιβαίο κεφάλαιο, «Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund», διατηρώντας παράλληλα τον λογαριασμό 1 Fund Account για τις καθημερινές τους συναλλαγές. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένας ατομικός «έξυπνος κουμπαράς», όπου με ένα πολύ μικρό τίμημα μπορείς κανείς ταυτόχρονα να αποταμιεύει και να καρπώνεται υπεραξία μακροχρόνια, τη στιγμή που η συνέπεια στις μηνιαίες συμμετοχές ανταμείβεται για τα πρώτα δέκα έτη, με προνομιακό επιτόκιο 3% στον 1 Fund Account.

Με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ (υπάρχει η δυνατότητα έκτακτων συμμετοχών) που φτάνει έως τα 1.000 ευρώ, ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει το επενδυτικό του «ταξίδι», με τη σύνθεση του «Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund» να διαφοροποιείται σε βάθος δεκαετίας. Κατά τα πρώτα δέκα χρόνια αναλαμβάνει υψηλότερο ρίσκο, επενδύοντας κυρίως, σε αμερικανικές – ευρωπαϊκές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και δευτερευρόντως σε περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερου ρίσκου (καταθέσεις, μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ κτλ). Εν συνεχεία, το ρίσκο περιορίζεται, με τους διαχειριστές να προσθέτουν ξένα κρατικά και εταιρικά ομόλογα και μετατρέψιμα ομόλογα, αλλά και ομόλογα και έντοκα του ελληνικού Δημοσίου (μικρότερη ποσόστωση στο συνολικό μείγμα. Στην τελευταία δεκαετία (01/01/2046 έως 31/12/2055) το αμοιβαίο θα επενδύει κυρίως σε εταιρικά ή – και κρατικά ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, καθώς και σε μετατρέψιμα ομόλογα, ενώ ποσοστό μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του μπορεί να επενδύεται και σε μετοχές.

Ενδεικτικά, ξεκινώντας με ένα κεφάλαιο της τάξεως των 100 ευρώ το μήνα, με απόδοση 3% και πληθωρισμό 2% στη δεκαετία θα είχε αποταμιεύσει 9.844 ευρώ, με έξτρα όφελος – κέρδος της τάξεως των 1.648 ευρώ. Στην 20ετία, τα κεφάλαια που θα είχε αποταμιεύσει κανείς θα έφταναν τα 16.150 ευρώ και συνδυαστικά με την απόδοση θα είχε συγκεντρώσει 22.149 ευρώ.

Αντίστοιχα, η Eurobank «τρέχει» το επενδυτικό πρόγραμμα «Masterplan» το οποίο μέσω μιας περιοδικής επένδυσης που ξεκινά από τα 60 ευρώ, μπορεί κανείς να αποκτήσει μερίδια σε ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια GF και (LF) που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management.

Επιπλέον, η τράπεζα δημιούργησε την υπηρεσία EverydayInvest, «παντρέοντας» τις καθημερινές συναλλαγές με τη χρεωστική κάρτα με τις επενδύσεις. Πώς; Μέσω της στρογγυλοποίησης στο επόμενο ευρώ κάθε αγοράς ή πληρωμής που πραγματοποιεί κανείς με τη χρεωστική του κάρτα. Στη συνέχεια, τα μικροποσά των στρογγυλοποιήσεων μεταφέρονται από τον λογαριασμό του πελάτη της τράπεζας και συγκεντρώνοντας σε ξεχωριστό λογαριασμό, που ανοίγει αυτόματα για την υπηρεσία. Κάθε φορά που το διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό EverydayInvest φτάνει ή υπερβαίνει τα 10 ευρώ, η υπηρεσία τα επενδύει αυτόματα στο αμοιβαίο Eurobank LF FoF Global Medium. Για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε, η μέση έκθεση του αμοιβαίου σε μετοχές διαμορφώνονταν στο 38,63%, σε ομόλογα στο 40,32% στο 2,1% σε εμπορεύματα και στο 18,95% σε καταθέσεις.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσα από το Eurobank Mobile App. Έτσι έχετε τον πλήρη έλεγχο της επένδυσής σας από το κινητό σας και μπορείτε να τη ρευστοποιήσετε ολόκληρη ή μέρος της όποια στιγμή θέλετε.

Με βασικό μήνυμα «αφήστε τον χρόνο να δουλέψει για εσάς» η Alpha Bank φέρνει μπροστά το «Πλάνο Ανάπτυξης Κεφαλαίου». Μέσω μιας ελάχιστης μηνιαίας τακτικής καταβολής ύψους 50 ευρώ, οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αμοιβαία της θυγατρικής της, Alpha Asset Management και να λάβουν σημαντικές υπεραξίες σε βάθος χρόνου. Στο σενάριο, μηνιαιών καταβολών ύψους 100 ευρώ σε βάθος δεκαετίας, μια αποταμίευση – επένδυση ύψους 15.000 ευρώ, με μέση απόδοση 3% – 5% – 7%, θα φτάσει τα 18.022, τα 20.469 και τα 23.337 ευρώ αντίστοιχα. Αν ο χρονικός ορίζοντας της αποταμίευσης «ψηλώσει» στα 15 και 20 χρόνια (δηλ. φτάσει τα 21.000 και 33.000 ευρώ), τότε το τελικό κεφάλαια στα τρία επίπεδα αποδόσεων διαμορφώνεται στα 27.400, 33.070 και 40.243 ευρώ και στα 50.946, 69.995 και 98.183 ευρώ αντίστοιχα. Γίνεται αντιληπτό πως οι μεγαλύτερες υπεραξίες προκύπτουν σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η Εθνική από την άλλη, διαφοροποιείται ελαφρώς, φέρνοντας το «Επενδυτικό νέας γενιάς», το οποίο ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα δομημένο επενδυτικό προϊόν μερικής ή ολικής εγγύησης αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του – τουλάχιστον 88% του αρχικού κεφαλαίου εφόσον το προϊόν διακρατηθεί έως την ημερομηνία λήξης του – η απόδοση του οποίου συνδέεται με το υποκείμενο στοιχείο αναφοράς απόδοσης. Η τρέχουσα έκδοση τοποθετείται στο αμοιβαίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων – Μικτό εξωτερικού XXIX, προσφέροντας 104% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη.