Συνάντηση Μητσοτάκη – Κόστα στο Μαξίμου, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποδέχθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου τον κ. Κόστα με τον οποίο στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις.

Στο επίκεντρο της συνάντησης είναι το ουκρανικό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η αμυντική θωράκιση της Ε.Ε., το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Το δείπνο το βράδυ της Κυριακής

Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντόνιο Κόστα δείπνησαν μαζί το βράδυ της Κυριακής στην οικία του Έλληνα πρωθυπουργού

Δείτε φωτογραφίες: