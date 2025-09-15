Close Menu
    Monday, September 15

    Συνάντηση Μητσοτάκη – Κόστα στο Μαξίμου, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις

    Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

    Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποδέχθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου τον κ. Κόστα με τον οποίο στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις.

    Στο επίκεντρο της συνάντησης είναι το ουκρανικό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η αμυντική θωράκιση της Ε.Ε., το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

    Το δείπνο το βράδυ της Κυριακής

    Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντόνιο Κόστα δείπνησαν μαζί το βράδυ της Κυριακής στην οικία του Έλληνα πρωθυπουργού

    Δείτε φωτογραφίες:

