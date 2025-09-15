ΣΥΡΙΖΑ:-Παραμένει-ο-κ.-Γεωργιάδης-στο-Υπουργικό-Συμβούλιο,-ενώ-στρέφεται-κατά-του-Διεθνούς-Δικαστηρίου;

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα παραπολιτικά 90,1fm στην εκπομπή των κυρίων Ξενάκη και Σκουρή, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου ότι είναι εγκληματίας πολέμου δήλωσε ότι είναι “ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς”», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Και συνεχίζει:

«Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης;

Είναι αυτή η θέση του πρωθυπουργού;

Είναι αυτή η θέση της ΝΔ;

Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;», διερωτάται η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα».

- sofokleous10.gr

