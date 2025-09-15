Τα-Μεταλλεία-Χαλκού-Μακεδονίας-απορροφά-η-Ελληνικός-Χρυσός

Το Σχέδιο υπογράφεται για την απορροφώσα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Χρήστο Μπαλάσκα και για την απορροφώμενη από το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιο Τουλαντά.

Σε απορρόφηση της θυγατρικής της Μεταλλεία Χαλκού Μακεδονίας, προχωρά η Ελληνικός Χρυσός σε μια συγχώνευση που στοχεύει στον εξοθρολογισμό της δομής του Ομίλου.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Ελληνικός Χρυσός θα καταστεί καθολικός διάδοχος της Μεταλλεία Χαλκού Μακεδονίας, αποκτώντας το σύνολο των δικαιωμάτων, των αδειών και των υποχρεώσεών της.

Πρόκειται για ένα βήμα που εκτιμάται ότι θα μειώσει διοικητικά κόστη, θα εξορθολογίσει την εταιρική λειτουργία και θα διευκολύνει τον ενιαίο σχεδιασμό μεταλλευτικών έργων.

