Τιμολόγια ρεύματος: Αυξημένα 11% το φετινό καλοκαίρι – Ανοδική τάση σε όλη την ΕΕ

Στα 24,7 λεπτά του ευρώ ανά kWh η μέση οικιακή τιμή για το τρίμηνο Ιούνιος-Αύγουστος, σύμφωνα με το δελτίο HEPI, έναντι 22,3 λεπτών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Αυξημένες ήταν οι οικιακές τιμές ρεύματος φέτος το καλοκαίρι για τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως προκύπτει από τον δείκτη τιμών ενέργειας για οικιακή χρήση (HEPI) για το τρίμηνο Ιούνιος-Αύγουστος 2025, και τη σύγκρισή του με την προηγούμενη χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση οικιακή τιμή (με βάση τα ισάριθμα μηνιαία δελτία) υπολογίζεται φέτος στα 24,7 λεπτά του ευρώ ανά kWh στην Αθήνα (καθώς η έρευνα διεξάγεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωτευουσών). Επομένως, είναι 11% αυξημένη σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του περασμένου έτους, όταν είχε διαμορφωθεί σε 22,3 λεπτά ανά kWh.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανοδική τάση προκύπτει και σε όλη την ΕΕ για το εν λόγω τρίμηνο, αισθητά όμως μικρότερη, στο 4%. Ωστόσο, οι αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες στη χώρα μας, καθώς όπως σημειώνουν παράγοντες του κλάδου, οι προμηθευτές κινήθηκαν συντηρητικά στις χρεώσεις τους, υπό τον φόβο να επαναληφθεί και το φετινό καλοκαίρι η περσινή «μίνι» ενεργειακή κρίση.

Πάντως, η χρέωση για τα ελληνικά νοικοκυριά παρέμεινε μικρότερη από τον μέσο όρο στην ΕΕ, που διαμορφώθηκε στα 25,1 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι τιμές είναι τελικές, δηλαδή περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία VaasaETT.

Αυξημένες χρεώσεις όλο το καλοκαίρι

Η εικόνα για το σύνολο του καλοκαιριού οριστικοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, με την έκδοση του δείκτη ΗΕΡΙ για τον Αύγουστο, η οποία κατέδειξε πως και τον συγκεκριμένο μήνα η τελική οικιακή τιμή ρεύματος είναι ενισχυμένη σε ετήσια βάση. Πιο συγκεκριμένα, η «επίδοση» του Αυγούστου ήταν 24,86 λεπτά του ευρώ ανά kWh, από 23,3 λεπτά ένα χρόνο νωρίτερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και τον Αύγουστο του 2024 οι χονδρεμπορικές τιμές ήταν αισθητές αυξημένες, λόγω της «μίνι» ενεργειακής κρίσης, η πολιτεία είχε προχωρήσει στην παροχή επιδοτήσεων, οι οποίες περιόρισαν τη μετακύλιση των χονδρεμπορικών ανατιμήσεων στη λανική αγορά.

Πάντως, αυξημένες σε ετήσια βάση ήταν οι τιμές και τους δύο μήνες του καλοκαιριού που προηγήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2025 η οικιακή χρέωση ήταν 25,2 λεπτά ανά KWh, από 24,13 λεπτά τον Ιούλιο του 2024. Επίσης, τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 24,06 λεπτά ανά kWh, από 21,23 λεπτά τον Ιούνιο του 2024.

Πάντως, η «επίδοση» του Αυγούστου ήταν μειωμένη σε μηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα, κατέγραψε οριακή πτώση κατά 1,5% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Η εικόνα του Αυγούστου

Όσον αφορά τον προηγούμενο μήνα, με την «επίδοση» της Ελλάδας (Αθήνας) η τιμή για τα νοικοκυριά βρέθηκε κάτω από τον μέσο όρο των πρωτευουσών των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., ο οποίος ήταν στα 25,37 λεπτά ανά KWh. Επίσης, η Αθήνα ήταν η 14η ακριβότερη ανάμεσα στις 27 πρωτεύουσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Αύγουστο, η μέση τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές στην Ευρώπη κατέγραψε μικρή μείωση σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Μεταξύ των 33 πρωτευουσών που περιλαμβάνονται στο δείγμα, το 1/3 παρουσίασε αυξήσεις τιμών -κυρίως στις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες- ενώ ένα άλλο 1/3 σημείωσε μειώσεις. Οι υπόλοιπες πρωτεύουσες δεν παρουσίασαν καμία αλλαγή στις τελικές τιμές αυτόν τον μήνα.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στο Ελσίνκι (7%), λόγω της ανόδου των τιμών χονδρικής. Αντίστοιχα, το Όσλο κατέγραψε αύξηση 7% στις τελικές τιμές, καθώς η χαμηλή παραγωγή από αιολικά και τα μειωμένα αποθέματα των υδροηλεκτρικών οδήγησαν σε περιορισμένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Στη χώρα παραμένει σε ισχύ επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Τα κυμαινόμενα τιμολόγια

Όσον αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά, ελαφρώς καθοδική εικόνα σε μηνιαία βάση προκύπτει αν ληφθούν υπόψη τα δεδομένα μόνο των κυμαινόμενων τιμολογίων (πράσινων και κίτρινων). Ο μέσος όρος τον Αύγουστο διαμορφώθηκε σε αυτή την περίπτωση στα 24,88 λεπτά ανά kWh (συμπεριλαμβάνοντας και πάλι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους), από 25,26 λεπτά ανά kWh τον Ιούνιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές στα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. έως το 2004, το μέσο κυμαινόμενο ελληνικό οικιακό τιμολόγιο ήταν τον προηγούμενο μήνα το 10ο ακριβότερο (ή αλλιώς το 6ο φθηνότερο). Επίσης, κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο των 15 αγορών, ο οποίος ήταν 26,83 λεπτά ανά κιλοβατώρα.