Τραμπ:-Οικονομικά-αποτελέσματα-κάθε-6-αντί-3-μήνες-για-τις-αμερικανικές-εταιρείες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις αμερικανικές εταιρείες να μην δημοσιεύουν οικονομικά αποτελέσματα κάθε τρεις μήνες, αλλά να τα δημοσιεύουν ανά εξάμηνο, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα εξοικονομούσε χρήματα και θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στα προϊόντα τους.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε σύγκριση της πρακτικής που ακολουθείται στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με την πιο μακροπρόθεσμη, όπως τη χαρακτήρισε, προσέγγιση της Κίνας.

Οι περισσότεροι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο όμιλοι των ΗΠΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δήλωση Τραμπ

«Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), οι εταιρείες και οι εταιρείες δεν θα έπρεπε πλέον να υποχρεούνται να ‘υποβάλλουν εκθέσεις’ σε τριμηνιαία βάση… αλλά να υποβάλλουν εκθέσεις σε εξαμηνιαία βάση», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αυτό θα εξοικονομήσει χρήματα και θα επιτρέψει στους διευθυντές να επικεντρωθούν στην ορθή λειτουργία των εταιρειών τους» συμπλήρωσε και συνέχισε:

«Έχετε ακούσει ποτέ τη δήλωση ότι ‘η Κίνα έχει μια άποψη για τη διαχείριση μιας εταιρείας σε βάση 50 έως 100 ετών, ενώ εμείς λειτουργούμε τις εταιρείες μας σε τριμηνιαία βάση; Αυτό δεν είναι καλό».