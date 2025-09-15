Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, September 15

    ΤτΕ: Αναθεώρηση του πληθωρισμού προς τα πάνω – Στο 3,1% για το 2025

    Οικονομία
    ΤτΕ:-Αναθεώρηση-του-πληθωρισμού-προς-τα-πάνω-–-Στο-3,1%-για-το-2025
    ΤτΕ: Αναθεώρηση του πληθωρισμού προς τα πάνω – Στο 3,1% για το 2025

    Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα παραμείνει υψηλός το 2025 αν και θα συνεχίσει να επιβραδύνεται τα δύο επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

    Το 2025, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να παραμείνει υψηλός και να διαμορφωθεί στο 3,1% λόγω:

    • του επίμονου πληθωρισμού των υπηρεσιών (κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων στους μισθούς και τα ενοίκια, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των αυξήσεων στους έμμεσους φόρους),
    • του υψηλού πληθωρισμού των μη επεξεργασμένων τροφίμων, και
    • των λιγότερο αρνητικών ρυθμών πληθωρισμού της ενέργειας (λόγω των υψηλών πληθωριστικών ρυθμών στην ηλεκτρική ενέργεια).

    Επιβράδυνση αναμένεται να δούμε από το 2026, με την ΤτΕ να εκτιμάει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,6%, ενώ το 2027, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4%, λόγω του αντίκτυπου του νέου συστήματος trading εκπομπών ρύπων στις τιμές της ενέργειας.

    Όπως σημειώνεται, ο πληθωρισμός τόσο για φέτος όσο και για το 2026 αναθεωρείται σημαντικά προς τα πάνω, στο 3,1% (από 2,5%) για το 2025 και στο 2,6% (από 2,1%) το 2026. Αυτές οι αναθεωρήσεις οφείλονται στον υψηλότερο, και πιο επίμονο από το αναμενόμενο, πληθωρισμό των υπηρεσιών και τον πληθωρισμό των τροφίμων.

    Σε υψηλά επίπεδα ο δομικός πληθωρισμός

    Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα τρόφιμα, αναμένεται να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, στο 4%, παρουσιάζοντας σημαντική απόκλιση από τη ζώνη του ευρώ, κυρίως λόγω της υψηλής επίμονης αύξησης του πληθωρισμού των υπηρεσιών. Αναμένεται να μειωθεί στο 2,3% έως το 2027, αντανακλώντας κυρίως την υποχώρηση του πληθωρισμού των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com