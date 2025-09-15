ΤτΕ: Αναθεώρηση του πληθωρισμού προς τα πάνω – Στο 3,1% για το 2025

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα παραμείνει υψηλός το 2025 αν και θα συνεχίσει να επιβραδύνεται τα δύο επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Το 2025, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να παραμείνει υψηλός και να διαμορφωθεί στο 3,1% λόγω:

του επίμονου πληθωρισμού των υπηρεσιών (κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων στους μισθούς και τα ενοίκια, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των αυξήσεων στους έμμεσους φόρους),

του υψηλού πληθωρισμού των μη επεξεργασμένων τροφίμων, και

των λιγότερο αρνητικών ρυθμών πληθωρισμού της ενέργειας (λόγω των υψηλών πληθωριστικών ρυθμών στην ηλεκτρική ενέργεια).

Επιβράδυνση αναμένεται να δούμε από το 2026, με την ΤτΕ να εκτιμάει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,6%, ενώ το 2027, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4%, λόγω του αντίκτυπου του νέου συστήματος trading εκπομπών ρύπων στις τιμές της ενέργειας.

Όπως σημειώνεται, ο πληθωρισμός τόσο για φέτος όσο και για το 2026 αναθεωρείται σημαντικά προς τα πάνω, στο 3,1% (από 2,5%) για το 2025 και στο 2,6% (από 2,1%) το 2026. Αυτές οι αναθεωρήσεις οφείλονται στον υψηλότερο, και πιο επίμονο από το αναμενόμενο, πληθωρισμό των υπηρεσιών και τον πληθωρισμό των τροφίμων.

Σε υψηλά επίπεδα ο δομικός πληθωρισμός

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα τρόφιμα, αναμένεται να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, στο 4%, παρουσιάζοντας σημαντική απόκλιση από τη ζώνη του ευρώ, κυρίως λόγω της υψηλής επίμονης αύξησης του πληθωρισμού των υπηρεσιών. Αναμένεται να μειωθεί στο 2,3% έως το 2027, αντανακλώντας κυρίως την υποχώρηση του πληθωρισμού των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών.