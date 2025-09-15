Υποχωρεί η «μανία» Labubu – Χάθηκαν 13 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Pop Mart

Η φρενίτιδα γύρω από τις κούκλες Labubu έχει αρχίσει να υποχωρεί, εξαφανίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Pop Mart, σύμφωνα με δημοσίευμα του -.

Ειδικότερα, η μετοχή της εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών με έδρα το Πεκίνο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, διολίσθησε σχεδόν 9%, μετά την υποβάθμισή της από την JPMorgan η οποία επικαλέστηκε αδύναμους καταλύτες και μη ελκυστική αποτίμηση. Παρά την πτώση, η μετοχή της Pop Mart έχει σημειώσει κέρδη πάνω από 180% σε ετήσια βάση και παραμένει στην κορυφή του δείκτη Hang Seng.

Η υποβάθμιση έρχεται εν μέσω ενδείξεων ότι ο ενθουσιασμός γύρω από τις κούκλες Labubu που κατασκευάζει η Pop Mart και κέρδισαν εκατομμύρια θαυμαστές μεταξύ των οποίων και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αρχίζει να εξασθενεί. Η μετοχή της εταιρείας έχει χάσει σχεδόν 13 δισ. δολάρια ή το ένα τέταρτο περίπου της αξίας της, από το ρεκόρ που «χτύπησε» στις 26 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι το 2024, η αξία της Pop Mart τετραπλασιάστηκε καθώς οι Labubu προκάλεσαν «μανία» σε πολλές ασιατικές αγορές και εντάχθηκε στον δείκτη Hang Seng και στον δείκτη Hang Seng China Enterprises αυτό το μήνα.

Η Pop Mart σχεδιάζει να κυκλοφορήσει animation και μία νέα έκδοση Labubu πριν τα Χριστούγεννα και επιπλέον εξετάζει το λανσάρισμα διαδραστικών παιχνιδιών, σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan, οι οποίοι ωστόσο θεώρησαν ότι οι καταλύτες αυτοί έχουν «χαμηλή ορατότητα» και υποβάθμισαν τη μετοχή σε «neutral» και χαμηλώνοντας την τιμή στόχο κατά 25% στα 300 δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Φωτογραφία: @associatedpress