aktor-group:-ebitda-+112%-και-στρατηγική-αναβάθμιση

Η Aktor Group κατέγραψε ισχυρή οικονομική επίδοση στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στροφή σε έργα υψηλής κερδοφορίας και σε ένα πιο ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17% και διαμορφώθηκε στα 623 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 74 εκατ. ευρώ (+45%). Εντυπωσιακή βελτίωση παρουσίασε το EBITDA, το οποίο υπερδιπλασιάστηκε στα 65 εκατ. ευρώ (+112%), με την καθαρή κερδοφορία να φτάνει τα 17 εκατ. ευρώ (+46%).

Η χρηματοοικονομική εικόνα ενισχύεται από τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα των 246 εκατ. ευρώ (+65%), ίδια κεφάλαια 382 εκατ. ευρώ (+121%) και καθαρό δανεισμό μόλις 25 εκατ. ευρώ, στοιχεία που καταδεικνύουν ισχυρή ρευστότητα και δυνατότητα για νέες επενδύσεις.

Το ανεκτέλεστο έργων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στα 4,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας σημαντικά συγκοινωνιακά, ενεργειακά και έργα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ιδιαίτερα στη Ρουμανία, που συνεισφέρει ήδη το 22% των εσόδων, ο όμιλος έχει ισχυρή παρουσία με σημαντικές προοπτικές, καθώς επίκεινται μεγάλοι διαγωνισμοί ύψους 16 δισ. ευρώ.

Καθοριστικό βήμα για τον μετασχηματισμό αποτελεί η εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις, που θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, δημιουργώντας ροές άνω του 1,2 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Το 2025 αναδεικνύεται σε έτος-ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. Στη διαγραμματική ανάλυση, η μετοχή, μετά την ανοδική διάλυση του επιπέδου των 7 ευρώ, έχει θέσει ως επόμενο στόχο τα 8,44 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

September 15, 2025