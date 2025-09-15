alpha-trust:-Νέα-διευθύντρια-οικονομικών-υπηρεσιών-η-κα-Μαρίνα-Καλαρίτη

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 15.09.2025 καθήκοντα Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου αναλαμβάνει η κα Μαρίνα Καλαρίτη.

Η κα Καλαρίτη είναι απόφοιτος του τμήματος Accounting & Finance του Cardiff Metropolitan University ενώ διαθέτει 30ετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Η κα Καλαρίτη, κατά την μακρόχρονη πορεία της στον Όμιλο έχει συμβάλει ανεκτίμητα στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξή του, αποτελώντας πολύτιμο μέλος της οικογένειας της ALPHA TRUST, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.