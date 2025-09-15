Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, September 15

    Alpha Trust: Νέα διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών η κα Μαρίνα Καλαρίτη

    Επιχειρήσεις
    alpha-trust:-Νέα-διευθύντρια-οικονομικών-υπηρεσιών-η-κα-Μαρίνα-Καλαρίτη
    Alpha Trust: Νέα διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών η κα Μαρίνα Καλαρίτη

    Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 15.09.2025 καθήκοντα Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου αναλαμβάνει η κα Μαρίνα Καλαρίτη.

    Η κα Καλαρίτη είναι απόφοιτος του τμήματος Accounting & Finance του Cardiff Metropolitan University ενώ διαθέτει 30ετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

    Η κα Καλαρίτη, κατά την μακρόχρονη πορεία της στον Όμιλο έχει συμβάλει ανεκτίμητα στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξή του, αποτελώντας πολύτιμο μέλος της οικογένειας της ALPHA TRUST, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. 

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com