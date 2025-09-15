autohellas:-Διψήφια-ανάπτυξη-και-νέα-εποχή-με-changan

Η Autohellas επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά τη δυναμική της στο β’ τρίμηνο 2025, παρουσιάζοντας έσοδα 285,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,6% σε ετήσια βάση. Η άνοδος αυτή στηρίχθηκε τόσο στην ισχυρή πορεία του κλάδου ενοικίασης (+12,5%) όσο και στη διψήφια αύξηση της εμπορίας αυτοκινήτων (+14,9%). Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 77,5 εκατ. ευρώ (+11,9%), ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 29,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα από τα μερίσματα ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από Aegean Airlines και Trade Estates.

Σε επίπεδο εξαμήνου, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 502,5 εκατ. ευρώ (+6,2%), με τον τομέα ενοικίασης να ενισχύεται στα 137,3 εκατ. ευρώ (+11,3%), επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σύνδεση της εταιρείας με την τουριστική δραστηριότητα.

Στρατηγικής σημασίας εξέλιξη αποτελεί η συνεργασία με τον κινεζικό κολοσσό Changan για τη διανομή ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων στην ελληνική αγορά, τοποθετώντας την Autohellas στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης στον κλάδο.

Με δεδομένη την υψηλή εποχικότητα του τουρισμού, το β’ εξάμηνο αναμένεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην κερδοφορία, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές της εταιρείας για το 2025.

Τεχνικά, η μετοχή έχει εγκλωβιστεί για πάνω από 900 μέρες κάτω από την ισχυρή γραμμή αντίστασης “R” και αναμένει το κατάλληλο νέο που θα την αναγκάσει να τη διαλύσει ανοδικά, αποτυπώνοντας μια νέα πορεία προς τα 15 ευρώ. Σημείο-κλειδί τα 12,54 ευρώ.

