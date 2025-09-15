barilla-hellas:-Ενίσχυση-πωλήσεων-και-κερδοφορίας-το-2024

Τις οικονομικές επιδόσεις της ενίσχυσε το 2024, για ακόμα μία χρονιά, η Barilla Hellas. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε άνοδο στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 133,8 εκατ. ευρώ, έναντι 124,5 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,5%. Αυτήν την ανάπτυξη τροφοδότησαν, κυρίως, οι κατηγορίες αρτοσκευασμάτων και σαλτσών, καθώς και η δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου.

Παράλληλα, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ενίσχυσε τα μικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 58,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6% σε σχέση με πέρυσι, με το μικτό περιθώριο κέρδους να φτάνει το 43,4%, σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν σημαντική άνοδο, αγγίζοντας τα 6,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι επιτεύχθηκε μέσα σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό “πονοκέφαλο” για την εταιρεία, κυρίως λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους αλλά και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Παράλληλα, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών οδήγησε αρκετούς στην επιλογή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ωστόσο, η εξομάλυνση των συνθηκών της αγοράς και η έντονη ανταγωνιστικότητα έχουν συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών και στη μείωση του πληθωρισμού. Σε ορισμένες κατηγορίες, όπως τα ζυμαρικά, η αποκλιμάκωση είναι πλέον εμφανής».

Η Barilla Hellas συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα, με έργα που έχουν στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος Industry 4.0, ολοκληρώθηκε στο εργοστάσιο της Θήβας η εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2MW. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο έργο του 2022 (σταθμός 1MW στη στέγη της αποθήκης), αυτές οι εγκαταστάσεις θα καλύπτουν περίπου το 40% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου. Αυτή η επένδυση μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη: Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 760 τόνους ετησίως, εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία σχεδιάζει και νέες επενδύσεις, που θα αφορούν την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της αποθήκευσης και του εξαερισμού, καθώς και πρόσθετες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο CEO της Barilla Hellas, Carlo Mereghetti, δήλωσε: «Το 2024 αποτέλεσε χρονιά σταθερής εξέλιξης για τη Barilla Hellas. Η θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων μας επιβραβεύει τη στρατηγική μας και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την εκτέλεση του επενδυτικού πλάνου μας, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, ως βασικούς άξονες της μελλοντικής ανάπτυξής μας».