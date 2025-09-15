fast-track-εγκρίσεις-μεγάλων-επενδύσεων

Με γρήγορες διαδικασίες αναμένεται να γίνει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν προς ενίσχυση στον πρώτο κύκλο του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις» του αναπτυξιακού νόμου.

Παρότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεχίζεται έως και τις 9 Οκτωβρίου, το υπουργείο Ανάπτυξης, με απόφαση του Τάκη Θεοδωρικάκου, προχώρησε στην έκδοση του οδηγού αξιολόγησης, ώστε να είναι γνωστά εκ των προτέρων τα βασικά κριτήρια με τα οποία θα βαθμολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην αξιολόγηση.

Υπενθυμίζουμε ότι το εν λόγω καθεστώς αφορά την ενίσχυση επενδύσεων ύψους άνω των 10

εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του για τον συγκεκριμένο πρώτο κύκλο ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, εκ

των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ως φορολογικές απαλλαγές και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ ως επιχορηγήσεις, επιδότηση του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και εκκινεί από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής, όπως αυτή

ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

Για το συγκεκριμένο καθεστώς ακολουθείται η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης και ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων του καθεστώτος, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 90 ημερών, εντός της οποίας η Επιτροπή Αξιολόγησης καλείται να έχει αξιολογήσει το επενδυτικό σχέδιο, ο έλεγχος της αξιολόγησης ανατίθεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υπουργείου Ανάπτυξης, σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει, το αργότερο εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις» περιλαμβάνει

έλεγχο πληρότητας – νομιμότητας, αξιολόγηση του εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας.

Έλεγχος Πληρότητας: Ο Έλεγχος Πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών πραγματοποιείται βάσει τυποποιημένων ερωτήσεων ελέγχου πληρότητας που διασφαλίζουν την ύπαρξη των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση του Ε.Σ.

Αξιολόγηση νομιμότητας: Η αξιολόγηση νομιμότητας για κάθε επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού τα εξής:

πλήρη συμμόρφωση της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τις διατάξεις του Ν. 4887/2022 και τους όρους της οικείας προκήρυξης,

τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη,

τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, μέσω ιδίων κεφαλαίων ή με εξωτερική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη,

διατήρηση θετικής τιμής του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης (IRR>0).

Αξιολόγηση εύλογου κόστους του επενδυτικού σχεδίου: Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους πραγματοποιείται επί τη βάσει:

εκτίμησης του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,

συγκριτικής συνεκτίμησης με τα πρότυπα κόστη που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία.

Δείκτες βαθμολογίας

Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών, οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα.

Οι τιμές των δεικτών, με τη μορφή που αποτυπώνονται στις σχετικές κλίμακες βαθμολογίας, καθώς και η αποδιδόμενη βαθμολογία, υπολογίζονται με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης διακρίνονται σε τέσσερις βαθμολογούμενες ομάδες:

Ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του φορέα

Βιώσιμη ανάπτυξη

Αύξηση της απασχόλησης.

Τεκμηρίωση οικονομικών στοιχείων

Μεταξύ των οικονομικών στοιχείων που ελέγχονται είναι το ενεργητικό και ο κύκλος εργασιών του φορέα της επένδυσης, σύμφωνα με τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά τηρούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, προκειμένου να είναι δυνατή η επικαιροποίηση των αντίστοιχων πεδίων του πληροφοριακού συστήματος του αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν) και ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών επίδοσης και του μεγέθους του φορέα.

Τα δικαιολογητικά αφορούν τα οικονομικά στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτά τηρούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, όταν η εταιρεία επιλέγει ή υποχρεούται να ελέγχεται από νόμιμους ελεγκτές. Οι φορείς που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας) υποβάλλουν για τρία (3) έτη συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της επιχείρησης Πίνακα οικονομικών στοιχείων.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

Οριστικό ισοζύγιο (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ανάλυσης) της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, υπογεγραμμένο από λογιστή.

Ισοζύγιο (τουλάχιστον 2θμιας ανάλυσης) του προηγούμενου μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπογεγραμμένο από λογιστή.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εξετάζονται για υφιστάμενο φορέα. Ως νέα χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που δεν έχει κλεισμένη διαχειριστική χρήση 12 μηνών. Σε αυτή την περίπτωση,

πρέπει να προσκομίσει οριστικό ισοζύγιο τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.