H Revoil εξαγοράζει την Μαλτέζος – Το τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα 3,3 εκατ. ευρώ

Αποδεκτή έγινε η δεσμευτική προσφορά της Revoil, για την εξαγορά του 96,88% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε., με το ύψος του τιμήματος να οριστικοποιείται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής η οποία αναμένεται έως την 31.12.2025 και να εξαρτάται κυρίως από το ύψος του κεφαλαίου κίνησης και του καθαρού δανεισμού της υπό εξαγορά εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση το τίμημα δεν θα είναι μικρότερο από 2,85 εκατ. ευρώ ενώ εκτιμάται ότι η μέγιστη τιμή του δεν θα υπερβεί τα 3,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, ενώ η χρηματοδότησή του θα γίνει κατά βάση με ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. «Η εταιρεία “ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.” ιδρύθηκε το 1977 και εξειδικεύεται στην παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων και ηλιακών συλλεκτών κατέχοντας μερίδιο στην Ελληνική αγορά κοντά στο 5% και ηγέτιδα θέση στους ηλιακούς θερμοσίφωνες Inox» τονίζεται.

Με την εξαγορά αυτή η Revoil εισέρχεται σε ένα νέο κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό, κλάδος που είναι άμεσα σχετιζόμενος με την ενέργεια η οποία αποτελεί το core business της Εταιρείας. Η «ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.» με βάση τα proforma στοιχεία της χρήσης 2024 παρουσιάζει κύκλο εργασιών 6,5 εκατ. Ευρώ, EBITDA 1,13 εκατ. και καθαρό δανεισμό 259 χιλ. ευρώ.

Η εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει για το τελικό τίμημα της συναλλαγής και την ολοκλήρωσή της. «Τέλος και σε ό,τι αφορά πρόσφατα δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο και αναφέρονται σε μελλοντικά σχέδια της 100% θυγατρικής REV ENERGY που δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ, η REVOIL ΑΕΕΠ διαψεύδει την ύπαρξη κάποιας συμφωνίας και δηλώνει ότι είναι εντός του στρατηγικού της σχεδιασμού η περαιτέρω ανάπτυξη της θυγατρικής σε νέα έργα ΑΠΕ και εξετάζει όλες τις δυνατότητες που έχει για την ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο. Η Εταιρεία θα προχωρά πάντα σε επίσημες ανακοινώσεις, όπως οφείλει, προς το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές» καταλήγει.