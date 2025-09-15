Moody’s: Θετικό το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για την Ελλάδα – Προβληματισμός για το υψηλό κόστος στέγασης και τον κίνδυνο πρόσθετων παροχών

Η Moody’s χαρακτήρισε το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως πιστωτικά θετικό, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερη το υψηλό κόστος στέγασης και τον κίνδυνο παροχών ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων του 2027. Το νέο φορολογικό πακέτο, ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ, περιλαμβάνει μόνιμες φορολογικές περικοπές που θα εφαρμοστούν σταδιακά από το 2026. Στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος κυρίως για οικογένειες και νέους εργαζόμενους, με μειώσεις φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα 10.000-60.000 ευρώ και πρόσθετες ελαφρύνσεις για νοικοκυριά με παιδιά, νέους εργαζόμενους, κατοίκους μικρών νησιών και αγροτικών περιοχών. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις, το πρωτογενές πλεόνασμα θα διατηρηθεί σε επίπεδα 2-2,5% του ΑΕΠ έως το 2028, με τη χρηματοδότηση του πακέτου να προέρχεται κυρίως από την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων λόγω της βελτίωσης στη φορολογική συμμόρφωση και στη διοικητική ικανότητα.

Οι θετικές εκτιμήσεις του οίκου αξιολόγησης

Η Moody’s εκτιμά ότι το πακέτο μέτρων ενισχύει την πιστοληπτική εικόνα της χώρας για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, διατηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς το πακέτο έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη για σταθερά πλεονάσματα, γεγονός που καθησυχάζει τις αγορές ότι η Ελλάδα δεν θα παρεκκλίνει από τη δημοσιονομική σταθερότητα. Δεύτερον, οι στοχευμένες παρεμβάσεις προς οικογένειες και νέους αντιμετωπίζουν εν μέρει το δημογραφικό πρόβλημα, που αποτελεί μακροπρόθεσμο κίνδυνο για την οικονομία και το ασφαλιστικό σύστημα. Τρίτον, οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στη φορολογική συμμόρφωση δίνουν τη δυνατότητα ελάφρυνσης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα των εσόδων.

Τα αδύναμα σημεία και οι κίνδυνοι

Παρά τις θετικές εκτιμήσεις, η Moody’s επισημαίνει τρία βασικά σημεία προβληματισμού. Το πρώτο αφορά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος κατοικίας, που περιορίζει την αποτελεσματικότητα των φορολογικών μέτρων, καθώς απορροφά σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος. Το δεύτερο σχετίζεται με τον εκλογικό κύκλο, καθώς η προσέγγιση προς τις εκλογές του 2027 αυξάνει τον κίνδυνο για πρόσθετες παροχές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το τρίτο αφορά τη χρονική καθυστέρηση στην εφαρμογή, καθώς οι κύριες παρεμβάσεις θα ισχύσουν από το 2026, γεγονός που μεταθέτει την ουσιαστική επίδρασή τους στην οικονομία, ενώ τα νοικοκυριά συνεχίζουν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Οι επιπτώσεις στην οικονομία και στις αγορές

Η θετική στάση της Moody’s ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές και διευρύνει τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων, ενώ αναμένεται να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού. Ωστόσο, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η διατήρηση αυτής της εικόνας προϋποθέτει συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και παράλληλη αντιμετώπιση των δομικών αδυναμιών, με έμφαση στη στέγαση και στις πολιτικές στήριξης νέων και οικογενειών.

Συμπέρασμα

Συνολικά, η Moody’s αποτιμά το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα και να στηρίξει την ανάπτυξη. Ωστόσο, η θετική αξιολόγηση συνοδεύεται από σαφείς προειδοποιήσεις: το κόστος στέγασης και η πιθανότητα υπερβολικών παροχών λόγω πολιτικών πιέσεων αποτελούν κρίσιμες απειλές που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το σημερινό κλίμα αισιοδοξίας.