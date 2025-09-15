Morgan Stanley: Διατηρείται η σύσταση overweight για Metlen – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Σε επιβεβαίωση της θετικής στάσης για την Metlen προχωρά η Morgan Stanley, διατηρώντας στην τελευταία έκθεσή της τη σύσταση overweight (Buy) και την τιμή-στόχο στα 66 ευρώ/μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 32% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η πρόσφατη υποαπόδοση του τομέα M Power Projects (MPP) δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα, καθώς πρόκειται για δραστηριότητα που δεν εντάσσεται στον πυρήνα των στρατηγικών προτεραιοτήτων του ομίλου, τη στιγμή που οι βασικοί πυλώνες δραστηριότητας της Metlen -ενέργεια, μέταλλα, άμυνα και κατασκευές- συνεχίζουν να τροφοδοτούν την κερδοφορία και να στηρίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο οίκος δεν αποκλείει περαιτέρω ανοδική πορεία της μετοχής, εκτιμώντας ότι σε περίπτωση θετικών εξελίξεων, η τιμή στόχος θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 85 ευρώ/μετοχή, ξεκλειδώνοντας σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και αναδεικνύοντας τον όμιλο σε κορυφαίο “growth story” της ευρωπαϊκής αγοράς.

Αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης της λειτουργικής κερδοφορίας, η Morgan Stanley εκτιμά ότι το EBITDA της Metlen θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό (CAGR) 18% την επόμενη τριετία, υπογραμμίζοντας τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης σε όλες τις δραστηριότητες. Οι επενδύσεις που έχει ανακοινώσει ο όμιλος στους στρατηγικούς τομείς, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη διεθνή του παρουσία, δημιουργούν προϋποθέσεις για σταθερή ενίσχυση της αποδοτικότητας.