polyplast:-Αύξηση-πωλήσεων-10-15%-το-πρώτο-εξάμηνο

Η Polyplast, αμιγώς ελληνική και οικογενειακή επιχείρηση με παρουσία άνω των 40 ετών στον βιομηχανικό κλάδο, συνεχίζει τη σταθερά ανοδική της πορεία, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η χρήση του 2024 έκλεισε με κύκλο εργασιών 14 εκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφεται αύξηση πωλήσεων κατά 10-15%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, συνεχίζει τον στρατηγικό της εκσυγχρονισμό με σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και την παραγωγή. Το 2023 προχώρησε στην αγορά έκτασης 5,5 στρεμμάτων στον Αυλώνα, δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της, ενώ το 2024 ολοκλήρωσε την επέκτασή τους, φτάνοντας συνολικά τα 25.000 τ.μ.

Την ίδια χρονιά, απέκτησε νέα έκταση 25 στρεμμάτων στο Βιομηχανικό Πάρκο Αυλώνα και εγκατέστησε σύγχρονη γραμμή παραγωγής, ενισχύοντας τη δυναμικότητα και διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί ενεργή εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 13 χώρες σε Βαλκάνια, Κεντρική Ευρώπη και Μέση Ανατολή, με τις εξαγωγές να συνεισφέρουν περίπου το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Μέσα από συνεχείς επενδύσεις, τεχνολογική πρόοδο και διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων της, η εταιρεία επιβεβαιώνει καθημερινά τον ρόλο της στη σύγχρονη παραγωγική Ελλάδα.