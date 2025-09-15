Tesla: Άλμα 6% προσυνεδριακά μετά την αγορά μετοχών από τον Mασκ αξίας περίπου 1 δισ. δολ.

Σημαντική άνοδο σημειώνει η μετοχή της Tesla προσυνεδριακά στην Wall Street, μετά την αποκάλυψη του CEO Έλον Μασκ πως προχώρησε στην πρώτη αγορά μετοχών στην ανοιχτή αγορά από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ο Μασκ αγόρασε 2,57 εκατομμύρια μετοχές σε διάφορες τιμές την Παρασκευή, συνολικής αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων, μια σημαντική κίνηση που οι επενδυτές θεώρησαν ως ψήφο εμπιστοσύνης από τον CEO.

Η μετοχή σημειώνει άνοδο σχεδόν 6% πριν το άνοιγμα της Wall Street. Τους τελευταίους 3 μήνες ενισχύεται περισσότερο από 25% όπως αναφέρει το CNBC.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους μετόχους να εγκρίνουν ένα νέο πακέτο απολαβών για τον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να ανέλθει σε 975 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πριν από τις συναλλαγές της Παρασκευής, ο Μασκ κατείχε περίπου το 13% της Tesla.

Αυτού του είδους οι αγορές είναι σπάνιες για τον Μασκ, καθώς αγόρασε τελευταία φορά περίπου 200.000 μετοχές αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων στις 14 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Verity.

Είναι η μεγαλύτερη αγορά του ποτέ, όπως αναφέρει η εταιρεία που ειδικεύεται στην έρευνα επενδύσεων και ανάλυση δεδομένων.