wall:-Άνοδος-μετά-τις-εμπορικές-συνομιλίες-με-Κίνα-και-τις-προσδοκίες-για-μείωση-επιτοκίων

Οι επενδυτές προετοιμάζονταν επίσης για μια σημαντική συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτήν την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Nasdaq παρουσιάζει άνοδο 0,50% το μεσημέρι της Δευτέρας κινούμενος στις 22.261,332 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,35% στις 6.607,54 μονάδες, ενώ και οDow Jones Industrial Average παρουσιάζει ελαφρά άνοδο κατά 0,02% στις 45.837,34 μονάδες.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας συζήτησαν για δεύτερη ημέρα τους δασμούς και την επικείμενη προθεσμία για την εκποίηση της κινεζικής ιδιοκτησίας της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης TikTok. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν θετική και ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για μια «ορισμένη» εταιρεία που οι νέοι στη χώρα ήθελαν πολύ να σωθεί, πιθανώς αναφερόμενος στο TikTok. Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απαγόρευση του TikTok αν η Κίνα δεν αποδεχθεί τα αιτήματα για μείωση δασμών και περιορισμούς στην τεχνολογία, ανέφερε η Reuters, επικαλούμενη ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονταν, η κινεζική ρυθμιστική αρχή αγοράς ανακοίνωσε ότι η Nvidia παραβίασε τον νόμο περί μονοπωλίων της χώρας και ότι θα συνεχίσει την έρευνα για την εταιρεία κατασκευής τσιπ. Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν περίπου 1,5%.

Οι μετοχές της Tesla αυξήθηκαν 7% πριν το άνοιγμα της αγοράς, μετά από δήλωση του CEO Elon Musk ότι αγόρασε μετοχές αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, την μεγαλύτερη αγορά του στο ανοιχτό χρηματιστήριο μέχρι σήμερα και την πρώτη σημαντική αγορά από το 2020. Οι traders είδαν την κίνηση αυτή ως ψήφο εμπιστοσύνης του Musk στην εταιρεία, η οποία προσπαθεί να στραφεί περισσότερο στη ρομποτική, καθώς ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά οχήματα έχει ενταθεί.

Οι παραπάνω κινήσεις έρχονται μετά από μία ισχυρή εβδομάδα για τους βασικούς δείκτες. Ειδικότερα, ο Nasdaq Composite έκλεισε σε ρεκόρ, σημειώνοντας άνοδο 2% για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών. Ο S&P 500 κέρδισε 1,6%, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τις αρχές Αυγούστου. Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε την πρώτη θετική εβδομάδα σε τρεις.

Τα ισχυρά κέρδη έρχονται μετά από πρόσφατα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και ήπιο πληθωρισμό, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της την Τετάρτη. Η αγορά απέδιδε τελευταία πιθανότητα 96% για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο ποσοστιαίας μονάδας, με μόλις 3,6% πιθανότητα μεγαλύτερης μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

«Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι η Fed θα κάνει μείωση 25 μονάδων βάσης», δήλωσε ο Mark Malek, επικεφαλής επενδύσεων στη Siebert Financial.

Οι χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να συνεχίσουν να στηρίζουν τη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει λάβει ώθηση από τον ενθουσιασμό των επενδυτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, παρά τους κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τη Γερουσία για να δουν αν ο Stephen Miran θα ορκιστεί ως μέλος της Fed εγκαίρως για τη συνεδρίαση της FOMC αυτήν την εβδομάδα.