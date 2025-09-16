Από-κόσκινο-οι-επενδύσεις-μέσω-αναπτυξιακών

Από «κόσκινο» θα περάσουν και θα περνούν πλέον όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ενισχυθεί από τους αναπτυξιακούς νόμους, καθώς θα ελέγχονται και για την τήρηση των μακροχρόνιων δεσμεύσεων που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι.

Ο δρόμος για τον ασφυκτικό έλεγχο νομιμότητας περί ορθής αξιοποίησης των κονδυλίων και των φορολογικών απαλλαγών που έχουν διατεθεί για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, ανοίγει με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Ειδικότερα, μετά την εκκίνηση της διαδικασίας ανάκτησης των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις

που έλαβαν χρηματοδότηση αλλά δεν υλοποίησαν τις επενδύσεις, όπου υπολογίζεται ότι θα

εισπραχθούν από το Δημόσιο περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος θα επεκταθεί και

στην τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων όσων εντάχθηκαν στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και θα ενταχθούν στο επόμενο διάστημα στον ν. 4887/2022.

Όπως προβλέπει η απόφαση, οι επιχειρήσεις θα αναρτούν από μόνες τους τα στοιχεία που ζητώνται στο πληροφοριακό σύστημα και, ακολούθως, θα πραγματοποιείται ευρύς δειγματοληπτικός έλεγχος από τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις, θα καταλογίζονται πρόστιμα ανάλογα με τη

βαρύτητα (της παράβασης).

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση έχει διακόψει τη λειτουργία της, θα ανακτάται το σύνολο της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι οι μακροχρόνιες δεσμεύεις των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται από τους αναπτυξιακούς διαρκούν έως και επτά έτη από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα στοιχεία που πρέπει υποβληθούν είναι τα εξής:

1. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία της επιχείρησης:

i. Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της επιχείρησης).

ii. Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής – εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Μετόχων ή/ και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΕΠΕ).

iii. Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

iv. Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης με αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

2. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης:

i. Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) υποβληθεισών στον ΕΦΚΑ.

ii. Αντίγραφα πτυχίων των νέων θέσεων των πτυχιούχων (για επενδυτικά σχέδια που έχουν

υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/11 και 4399/2016).

iii. Καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.

iv. Excel υπολογισμού Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ).

3. Οικονομικά στοιχεία του φορέα.

i. Ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

ii. Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης i.

iii. Ισοζύγιο 4ου βαθμού 31/12 υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον οικονομικό

Δ/ντή ή τον λογιστή της επιχείρησης.

iv. Βεβαίωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα αποδεικτικά εξόφλησης των μισθωμάτων.

4. Στοιχεία λειτουργίας της επένδυσης.

i. Η πλέον πρόσφατη άδεια ή γνωστοποίηση λειτουργίας της επένδυσης που έχει ενισχυθεί.

ii. Βεβαίωση δυναμικότητας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.

iii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου.

iv. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε

αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

v. Έγγραφο γνωστοποίησης σε περίπτωση υπαγωγής του επενδυτικού φορέα σε διαδικασία

εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης.

5. Στοιχεία Ισχύος Μηχανημάτων HP ή KW της επένδυσης.

i. Πίνακας καταγραφής όλων των εγκατεστημένων Μηχανημάτων του Μηχανολογικού Εξοπλισμού [Κατασκευαστής/Τύπος Εξοπλισμού/Έτος Κατασκευής/Serial Number/Ισχύς (Hp ή KW)].

ii. Βεβαίωση ισχύος μηχανημάτων της επένδυσης, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.

iii. Σε περίπτωση αντικατάστασης πάγιων περιουσιακών στοιχείων, υποβάλλονται τιμολόγια αγοράς του νέου εξοπλισμού, προδιαγραφές και βεβαίωση καινουργούς από τον προμηθευτή, καθώς και τεχνική έκθεση του υπεύθυνου λειτουργίας της επιχείρησης περί εξυπηρέτησης της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης με τον νέο εξοπλισμό.

6. Στοιχεία δημοσιότητας. Φωτογραφία της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4242/2014 μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας.

7. Στοιχεία παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ επενδύσεων (απολογιστική έκθεση προόδου κ.λπ.).

8. Λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία που πιστοποιούν την τήρηση τυχόν ειδικών όρων των

εγκριτικών αποφάσεων για την υπαγωγή και για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση

εκάστου έτους από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος.

Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της

επένδυσης είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης των επενδυτικών φορέων για την υποβολή της δήλωσης τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέρω διάστημα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως πριν την πρώτη εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης.

Δειγματοληπτικά

Ο υπουργός Ανάπτυξης με άλλη απόφαση ορίζει ότι θα υπάρχει αυξημένος έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων, των οποίων ο τελικός έλεγχος έχει διενεργηθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Ο έλεγχος θα είναι μεν δειγματοληπτικός, ωστόσο, θα αφορά το 30% των επενδύσεων αυτής της κατηγορίας.

Θα πραγματοποιείται από αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, βάσει Καταλόγου Δειγματοληπτικού Ελέγχου, ο οποίος θα καταρτίζεται κάθε χρόνο.

Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στο δείγμα επιλέγονται βάσει του εκτιμώμενου κινδύνου αστοχίας των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από όργανο ελέγχου και με κριτήρια στάθμισης. Ο κατάλογος δύναται να τροποποιείται.