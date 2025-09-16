Close Menu
    Tuesday, September 16

    Πολιτική
    Γεωργιάδης για Λοβέρδο: «Μεγάλη μέρα χαράς, καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο στη ΝΔ»

    Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X, χαιρέτισε την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

    Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «μέρα μεγάλης χαράς», σημειώνοντας ότι καλωσορίζει τον «αδελφικό του φίλο» στη ΝΔ και στην κοινή προσπάθεια για πολιτική σταθερότητα στη χώρα. «Ανδρέα, καλωσόρισες», κατέληξε.

    Η ανάρτηση του Α. Γεωργιάδη:

    Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας @kmitsotakis συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των «Δημοκρατών» @a_loverdos και στελέχη του κόμματος.

    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και…

    — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 16, 2025

