Γεωργιάδης-για-Λοβέρδο:-«Μεγάλη-μέρα-χαράς,-καλωσορίζω-τον-αδελφικό-μου-φίλο-στη-ΝΔ»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X, χαιρέτισε την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «μέρα μεγάλης χαράς», σημειώνοντας ότι καλωσορίζει τον «αδελφικό του φίλο» στη ΝΔ και στην κοινή προσπάθεια για πολιτική σταθερότητα στη χώρα. «Ανδρέα, καλωσόρισες», κατέληξε.

Η ανάρτηση του Α. Γεωργιάδη:

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας @kmitsotakis συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των «Δημοκρατών» @a_loverdos και στελέχη του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 16, 2025

