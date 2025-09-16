Δικαστικό-«μπλόκο»-στον-Τραμπ-για-την-απομάκρυνση-της-Λίζα-Κουκ-από-τη-fed

Η ένταση μεταξύ Λευκού Οίκου και Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κλιμακώνεται, καθώς λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση για τα επιτόκια, ο Ντόναλντ Τραμπ απέτυχε στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το ΔΣ της Fed.

Το Εφετείο της Ουάσιγκτον απέρριψε, με ψήφους 2-1, το αίτημα της κυβέρνησης, επιτρέποντας στην Κουκ να παραμείνει στη θέση της όσο συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη.

Η απόφαση θεωρείται πλήγμα για τον Τραμπ, ο οποίος έχει αυξήσει την πίεση προς την κεντρική τράπεζα ώστε να προχωρήσει σε πιο γενναία μείωση των επιτοκίων.

Ο ίδιος κατηγόρησε την Κουκ για υποθέσεις «απάτης σε στεγαστικά δάνεια» – κατηγορίες που η ίδια αρνείται και οι οποίες ερευνώνται από τα δικαστήρια.

Ο δικαστής Μπράντλεϊ Γκαρσία, που ψήφισε υπέρ της παραμονής της, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε ούτε την ελάχιστη θεσμική «διαδικασία», δηλαδή ενημέρωση για τις κατηγορίες και ευκαιρία να απαντήσει, πριν επιχειρήσει να την απομακρύνει.

Η οριακή επικράτηση του Στίβεν Μίραν

Την ίδια στιγμή, η Γερουσία ενέκρινε με ψήφους 48-47 τον διορισμό του Στίβεν Μίραν, προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Τραμπ, στη θέση του μέλους του Δ.Σ. της Fed.

Ο Μίραν αναλαμβάνει τη θέση που είχε αφήσει κενή η Αντριάνα Κούγκλερ, ενισχύοντας τη φωνή του Λευκού Οίκου στο συμβούλιο, ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων.

Η μεγάλη απόφαση για τα επιτόκια

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς συνεδριάζει σήμερα και αύριο (16-17 Σεπτεμβρίου) και αναμένεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις αναλυτών, να εγκρίνει μείωση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, από το εύρος 4,25%-4,50% σήμερα.

Ο Τραμπ, ωστόσο, πιέζει για μεγαλύτερη κίνηση, εκτιμώντας ότι η αμερικανική οικονομία χρειάζεται «μεγάλη μείωση» για να αποφύγει επιβράδυνση.

Πολιτική και αγορές σε αναβρασμό

Η υπόθεση Κουκ έχει μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης για την ανεξαρτησία της Fed. Δημοκρατικοί γερουσιαστές, με προεξάρχουσα την Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κατήγγειλαν τον Τραμπ για «παράνομη προσπάθεια να καταλάβει την κεντρική τράπεζα» και να μετακυλήσει σε αυτήν την ευθύνη για το υψηλό κόστος ζωής.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά, καθώς μια απόφαση που θα έθετε υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της σύνθεσης του Δ.Σ. της Fed θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.