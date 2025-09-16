Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τις αρχές – Ασαφές παραμένει το κίνητρο

Μη συνεργάσιμος με τις αρχές είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που κρατείται ως ο δράστης της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Δεν συνεργάζεται, αλλά όλοι οι γύρω του συνεργάζονται. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για να το διευκρινίσουν, μιλώντας με τους φίλους και την οικογένειά του.

Την ίδια ώρα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον παραμένει υπό κράτηση, ενώ αύριο θα του απαγγελθούν επισήμως οι κατηγορίες.

Ψάχνουν τις πολιτικές θέσεις του

Ο συγγενείς και ένας οικογενειακός φίλος ειδοποίησαν τις αρχές για τον Ρόμπινσον, ο οποίος είχε παραδεχθεί το έγκλημα, δήλωσε ο Κοξ. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και οι πολιτικές θέσεις του 22χρονου, που αν και ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, δεν ανήκε σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Ωστόσο, συγγενής δήλωσε σε ερευνητές ότι ο Ρόμπινσον είχε πολιτικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και είχε συζητήσει με μέλος της οικογένειάς του τη δυσφορία του για τον Κερκ και τις απόψεις του, όπως προκύπτει από την ένορκη κατάθεση που έδωσε.

Ο 22χρονος, σπουδαστής στο τρίτο έτος σε πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγου, που ανήκει στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, συνελήφθη στο σπίτι των γονιών του, περίπου 420 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του τόπου του εγκλήματος, μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών.

Ο 22χρονος μεγάλωσε από θρησκευόμενους γονείς σε βαθιά συντηρητική περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κοξ, «η ιδεολογία του ήταν πολύ διαφορετική από αυτή της οικογένειάς του». Πάντως ο ίδιος δεν ήταν θαυμαστής του Κερκ, διευκρίνισε.

«Εξαιρετικά συνεργάσιμος» ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον

Ένα από τα άτομα που συνομιλούν με τους ερευνητές είναι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση, σύμφωνα με τον Κοξ που σημείωσε ότι ο συγκάτοικος είναι «άνδρας που μεταβαίνει σε γυναίκα». Ο ίδιος είναι εξαιρετικά συνεργάσιμος.

Ερωτηθείς για το εάν η ταυτότητα φύλου του συγκάτοικου έχει σημασία για την έρευνα, ο κυβερνήτης ανέφερε: «Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Είναι εύκολο να βγάλει κανείς συμπεράσματα από αυτό, οπότε έχουμε τα κάλυκα, άλλα εγκληματολογικά στοιχεία που έρχονται. Και προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα».

Η ερώτηση προκύπτει μετά τα χαραγμένα μηνύματα που εντοπίστηκαν σε τέσσερις κάλυκες. Ένα μήνυμα, σύμφωνα με το έντυπο ένορκης κατάθεσης έγραφε: «Hey fascist! CATCH!» (Γεια φασίστα! ΠΙΑΣΕ ΤΟ!), με ακολουθία ενός συνδυασμού από βέλη, που φαινόταν να αναφέρεται σε μια ακολουθία κουμπιών που απελευθερώνει μια βόμβα σε ένα δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι.