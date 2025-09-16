Επ.-Ανταγωνισμού:-Παράταση-προθεσμίας-υποβολής-απόψεων-για-την-κανονιστική-πετρελαιοειδών

Παρατείνεται μέχρι 15 Οκτωβρίου η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή απόψεων σχετικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών.

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι έχει εκκινήσει διαδικασία κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών. Η εν λόγω κανονιστική παρέμβαση, αφορά στην αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στα τρία στάδια παραγωγής και διανομής (διύλιση, εμπορία και λιανική διάθεση) σε επιμέρους προϊόντα στην ελληνική αγορά (αμόλυβδη βενζίνη 95, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης), τα οποία αφορούν σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης με χαμηλή ανελαστική ζήτηση ως προς την τιμή .

Περισσότερες πληροφορίες για την κανονιστική παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα της επιτροπής.

Η ΕΑ δημοσίευσε στις 9 Ιουλίου 2025 τις δεύτερες απόψεις της, οι οποίες περιλαμβάνουν τα προτεινόμενα μέτρα και κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο να συνεισφέρει στη δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή απόψεων παρατείνεται μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2025.

Στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την επίκληση έννομου συμφέροντος. Η κατάθεση των απόψεων νομικού προσώπου που συμμετέχει στη διαβούλευση γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Όλες οι παρατηρήσεις και οι απόψεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να γνωστοποιήσουν τυχόν στοιχεία που διαθέτουν και τα οποία είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ευπρόσδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση [- -] μέχρι την ημερομηνία αυτή.