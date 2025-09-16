Ερντογάν:-Παίζει-το-χαρτί-του-ειρηνοποιού-στη-Λιβύη,-σπρώχνει-τον-Χαφτάρ-να-προσυπογράψει-το-τουρκολιβυκό-μνημόνιο

Για τις σχέσεις της Τουρκίας με την κυβέρνηση Χαφτάρ στη Λιβύη, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο στα κατεχόμενα, μίλησε ο Ταγίπ Ερντογάν στο αεροσκάφος της επιστροφής από τη Ντόχα, όπου συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου.

Για το θέμα της Λιβύης, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν σημειωθεί «σημαντικά θετικά βήματα» στις σχέσεις της Άγκυρας με την κυβέρνηση Χαφτάρ και εξέφρασε την προσδοκία ότι η διοίκηση της Βεγγάζης θα επικυρώσει το τουρκολιβυκό σύμφωνο που έχει υπογράψει η Τουρκία με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Όπως είπε, «τους τελευταίες μήνες έχουμε δει σημαντική θετική πρόοδο στις σχέσεις της Τουρκίας με την κυβέρνηση Χαφτάρ, που ελέγχει την ανατολική Λιβύη» και συνέχισε: «Υπάρχει επίσης ισχυρή προσδοκία ότι η κυβέρνηση της Βεγγάζης θα επικυρώσει τη συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπέγραψε η Τουρκία με την Τρίπολη». Ερωτηθείς αν επίκειται επίσκεψη του Χαφτάρ στην Τουρκία, ο Ερντογάν απέφυγε να δώσει απόλυτη ημερομηνία, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι «πιστεύουμε ότι πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση της Λιβύης».

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές σε επίπεδο οικογένειας και θεσμών: «Ο γιος του Χαφτάρ διατηρεί επαφή με τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και περιστασιακά συνομιλεί με το υπουργείο Εξωτερικών. Με άλλα λόγια, δεν είναι αποκομμένοι από εμάς».

Στο διπλωματικό πλαίσιο, όπως είπε, «από την αρχή αυτής της διαδικασίας στηρίξαμε την νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης. Ωστόσο, οι πρόσφατες πολιτικές έχουν εξελιχθεί προς το άνοιγμα διπλωματικών καναλιών όχι μόνο προς την Τρίπολη αλλά και προς την ανατολική Λιβύη. Αυτό είναι αντανάκλαση των πολλαπλών διπλωματικών προσπαθειών μας, της περιφερειακής όρασης της Τουρκίας και του στόχου της για ειρήνη».

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη σημασία δίκαιων και διαφανούς πολιτικών διαδικασιών στη Λιβύη: «Περιμένουμε η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη να προχωρήσει μέσω δίκαιων, αξιόπιστων και διαφανών εκλογών. Φυσικά, θα υπάρχουν εκείνοι που θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του λιβυκού λαού και να ενισχύουμε τη βάση για διάλογο». Σημείωσε ακόμη ότι «η επικύρωση από τη διοίκηση της Βεγγάζης της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης θα αποτελέσει μεγάλο επίτευγμα σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο».

Στο κεφάλαιο για τη βόρεια Κύπρο, ο Ερντογάν ήταν εμφατικός για τα δικαιώματα της “τδβκ”: «Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ένα κυρίαρχο κράτος, θα διεξάγει τις εκλογές της (είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο) υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης της. Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι αδελφός μας. Θεωρούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της ως δικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν».

Υπενθύμισε επίσης το νομικό πλαίσιο και την ιστορία: «Η Τουρκία διαθέτει δικαιώματα εγγυήτριας δύναμης που αναγνωρίζονται νόμιμα στο διεθνές δίκαιο και σε αποφάσεις του ΟΗΕ. Αυτά τα δικαιώματα εγγυώνται την ύπαρξη της ΤΔΒΚ και τη θαλάσσια δικαιοδοσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα αναλαμβάνει την εξουσία».

Κατέληξε με προειδοποίηση και ευχές: «Για χρόνια, το νησί της Κύπρου ήταν πεδίο παιχνιδιών για περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις. Η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει πόσο αιματηρά μπορούν να γίνουν αυτά τα παιχνίδια. Κανείς δεν πρέπει να σχεδιάσει σκευωρίες που θα ξεσηκώσουν νέα δεινά στο νησί. Ούτε εμείς ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός ξεχάσαμε αυτά που υπέφεραν. Οι μνήμες γεμάτες πόνο είναι ακόμη νωπές. Κανείς δεν μπορεί να επιφέρει παρόμοιο πόνο ξανά στους τουρκοκύπριους, και δεν θα το επιτρέψουμε».

