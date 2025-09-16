Close Menu
    Tuesday, September 16

    ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 7,11% η Praude Asset Management και με 1,53% η Jefferies International

    Επιχειρήσεις
    ΕΧΑΕ:-Με-ποσοστό-7,11%-η-praude-asset-management-και-με-1,53%-η-jefferies-international
    Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά 59.511 μετοχών της ΕΧΑΕ, αξίας 411.089,74 ευρώ.

    Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,76% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 7,11% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

    Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε για αγορές 67.974 μετοχών της εταιρείας.

    Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,53% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

