ΗΠΑ εναντίον Κίνας στα λιμάνια με τον Πειραιά στο επίκεντρο

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκινήσουν μια μεγάλη θαλάσσια αποστολή με στόχο τον περιορισμό της κινεζικής παρουσίας στα παγκόσμια λιμάνια αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές ενδείξεις κλιμάκωσης στον γεωοικονομικό ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων. Η Ουάσινγκτον βλέπει ότι το Πεκίνο, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε κρίσιμους λιμένες, αποκτά προνομιακή πρόσβαση σε εμπορικές και στρατιωτικές διαδρομές. Οι Αμερικανοί θεωρούν πως αυτό εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για την εμπορική ασφάλεια αλλά και για την ίδια τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ και των συμμάχων τους.

Η υπόθεση δεν είναι θεωρητική. Η Κίνα, μέσω κρατικών και ιδιωτικών κολοσσών όπως η COSCO, έχει αποκτήσει μερίδια και έλεγχο σε λιμάνια από την Ασία μέχρι την Ευρώπη, με τον Πειραιά να αποτελεί την εμβληματική περίπτωση. Από το 2016 η COSCO κατέχει το 67% του ΟΛΠ και έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις υποδομές και την εμπορική κίνηση, μετατρέποντας τον Πειραιά σε μία από τις κορυφαίες πύλες εισόδου της Ασίας στην Ευρώπη. Για την Ουάσινγκτον όμως, αυτή η πραγματικότητα ισοδυναμεί με στρατηγική τρύπα στην άμυνα της Ευρώπης. Ένα τόσο κομβικό λιμάνι της Μεσογείου, με τεράστια σημασία για το διεθνές εμπόριο αλλά και για τις ναυτικές αποστολές, βρίσκεται υπό τον έλεγχο μιας δύναμης που αντιμετωπίζεται πλέον ως αντίπαλος.

Η νέα πρωτοβουλία των ΗΠΑ στοχεύει ακριβώς σε τέτοια παραδείγματα. Σχέδια χρηματοδότησης αμερικανικών ή δυτικών funds ώστε να εξαγοράσουν κινεζικά μερίδια, επιβολή τελών σε κινεζικά πλοία και αυστηρότεροι έλεγχοι σε λιμένες που ελέγχονται από το Πεκίνο συνιστούν το βασικό πλαίσιο. Δεν είναι τυχαίο ότι στην κορυφή της λίστας ανησυχίας βρίσκεται και η Ελλάδα. Ο Πειραιάς, αν και επισήμως η Αθήνα δεν έχει δεχθεί καμία αμερικανική πρόταση, θεωρείται ήδη από τους στρατηγούς της Ουάσινγκτον ως «προβληματικό λιμάνι» υπό ξένη σφαίρα επιρροής.

Για την Ελλάδα το ζήτημα είναι διπλό. Από τη μια, οι επενδύσεις της COSCO αναβάθμισαν ουσιαστικά τις υποδομές, αύξησαν τον όγκο εμπορίου και προσέφεραν θέσεις εργασίας, δίνοντας στον Πειραιά ρόλο-πρωταγωνιστή στη Μεσόγειο. Από την άλλη, η χώρα βρίσκεται τώρα σε δύσκολη θέση: οι ΗΠΑ πιέζουν για περιορισμό της κινεζικής επιρροής, ενώ η Κίνα προειδοποιεί ότι τυχόν υπονόμευση των συμφωνιών θα θεωρηθεί εχθρική πράξη. Η ελληνική κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη να διατηρήσει τις σχέσεις με τον βασικό επενδυτή του λιμανιού και στις πιέσεις του αμερικανικού παράγοντα που δεν κρύβει πλέον ότι θέλει ανατροπή δεδομένων.

Το Πεκίνο παρουσιάζει τις επενδύσεις του ως νόμιμες και ωφέλιμες, επιμένοντας ότι πρόκειται για καθαρά εμπορικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Belt and Road. Ωστόσο η Ουάσινγκτον βλέπει πίσω από αυτές στρατιωτικό σχεδιασμό: πρόσβαση σε ναυτικές εγκαταστάσεις, δυνατότητα παρακολούθησης κινήσεων συμμάχων, ακόμα και προοπτική άμεσου ελέγχου σε κρίσιμα logistics σε περίπτωση διεθνούς κρίσης. Για τις ΗΠΑ το να βρεθούν εμπορικές ή στρατιωτικές ροές τους «φιλοξενούμενες» σε κινεζικά λιμάνια είναι απαράδεκτο ρίσκο.

Η Ελλάδα, ως μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, δεν μπορεί να αγνοήσει το βάρος των αμερικανικών πιέσεων. Αν όμως ανοίξει το θέμα αναδιαπραγμάτευσης ή περιορισμού της COSCO στον Πειραιά, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πιθανές αγωγές, αποχώρηση κεφαλαίων και διατάραξη εμπορικών ροών που σήμερα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Η ισορροπία είναι εξαιρετικά λεπτή και το πολιτικό κόστος τεράστιο.

Η ουσία είναι ότι ο Πειραιάς έχει πλέον μετατραπεί σε σύμβολο του παγκόσμιου ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας. Για την Αθήνα αυτό σημαίνει ότι το λιμάνι δεν είναι απλά οικονομική υποδομή αλλά και γεωπολιτικό πεδίο μάχης. Η επόμενη φάση θα δείξει αν οι Αμερικανοί θα κινηθούν πρακτικά για να περιορίσουν τον κινεζικό έλεγχο ή αν θα μείνουν σε πιέσεις και διπλωματικές δηλώσεις. Όπως και να έχει, η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι ενός νέου Ψυχρού Πολέμου, όπου ο Πειραιάς μπορεί να κρίνει πολλά περισσότερα από την πορεία του εμπορίου: μπορεί να καθορίσει την ίδια τη θέση της χώρας στον διεθνή χάρτη ισχύος.

Κατάσχεση-μαμούθ 2.435 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες σε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, για την υποτιθέμενη εμπλοκή τους σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται δόλια από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο τέλος Ιουνίου 2025, η EPPO κατέσχεσε επίσης 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και υποδήματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ έως σήμερα στην ΕΕ.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως, η έρευνα της EPPO με την ονομασία «Καλυψώ» στοχεύει πολλά εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται ολόκληρο το κύκλωμα των προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα στην ΕΕ, περιλαμβανομένης της διανομής τους στα κράτη μέλη και της πώλησης σε τελικούς καταναλωτές, ενώ αποφεύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττουν μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ.

Τα δίκτυα αυτά – τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους – εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και στην αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο τέλος Ιουνίου 2025 σε τέσσερις χώρες, συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι.

Μετά τα αρχικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα Ελληνικά Τελωνεία (ΑΑΔΕ/Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ), δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν για επανειλημμένη ψευδή πιστοποίηση, προκαλώντας παράνομα κέρδη και ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και για συνέργεια σε τελωνειακή απάτη.

Επιπλέον, τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορήθηκαν για επανειλημμένη τελωνειακή απάτη, επίσης με ποσά άνω των 871.000 ευρώ σε διαφυγόντες δασμούς και φόρους, καθώς και για υποκίνηση ψευδούς πιστοποίησης. Την Παρασκευή, ένας από τους εκτελωνιστές προφυλακίστηκε, ενώ τέσσερις άλλοι κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι από τον Ιούνιο.

Η συγκέντρωση περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων συνεχίζεται.