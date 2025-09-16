Η-ενόχληση-της-Αγκυρας-βγάζει-το-«Πίρι-Ρέις»-στο-Αιγαίο

Της -

Μία ακόμη κίνηση μεταφοράς στο πεδίο των διεκδικήσεων που κατά καιρούς προβάλλει η Άγκυρα, αποτελεί η έκδοση NAVTEX για έξοδο του ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις» για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο. Η κίνηση αυτή δεν γίνεται σε αδιάφορη χρονική συγκυρία και δεν μπορεί να θεωρηθεί, ως εκ τούτου, τυχαία.

Την περασμένη Πέμπτη, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι η αμερικανική CHEVRON υπέβαλε επίσημη προσφορά για έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, από την Ιταλία, διαμήνυσε ότι οι έρευνες στη Μεσόγειο πρέπει να γίνονται με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα. Ήταν μια έμμεση, αλλά σαφέστατη υπενθύμιση των αξιώσεων που η Άγκυρα προβάλλει και επιδιώκει να κατοχυρώσει με το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, το οποίο και «τέμνουν» τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Ήταν και μια ένδειξη της ενόχλησης που προκάλεσε στην Άγκυρα η συγκεκριμένη εξέλιξη, πολύ περισσότερο καθώς, μέχρι στιγμής, η επίμονη προσπάθεια της τουρκικής πλευράς να πείσει τη Βεγγάζη να προχωρήσει η βουλή των αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης σε κύρωση του εν λόγω μνημονίου, δεν έχει φέρει αποτέλεσμα.

Η έξοδος του «Πίρι Ρέις» θεωρείται, λοιπόν αντίδραση σε αυτές τις εξελίξεις. Οι έρευνες του ωκεανογραφικού σκάφους δεν είναι παράνομες, ωστόσο η δικαιοδοσία έκδοσης της NAVTEX είναι ένας τρόπος με τον οποίο η Αγκυρα επιδιώκει να περάσει τις δικές της θέσεις, όσον αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Στα θαλάσσια τμήματα δυτικά της Λέσβου και νότια της Χίου μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, για τα οποία εκδόθηκε η τουρκική NAVTEX, περιλαμβάνονται περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Άγκυρα εγείρει και πάλι ζήτημα δυνητικής τουρκικής υφαλοκρηπίδας, το οποίο εκκινεί από τη θέση της ότι τα νησιά δεν επηρεάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και περιορίζονται μόνο στα χωρικά ύδατα των έξι ναυτικών μιλίων. Η Αθήνα αντέδρασε, όπως ήταν αναμενόμενο, με αντί – NAVTEX.

Η τουρκική τακτική της εξόδου πλοίων για επιστημονικές έρευνες έχει γίνει αιτία για σοβαρές κρίσεις στο παρελθόν, όπως με το πλοίο «Χόρα», αλλά και με το «Πίρι Ρέις». Οταν το «Πίρι Ρέις», που μέχρι αργά χθες βρισκόταν στο λιμάνι της Σμύρνης, βγει στη θάλασσα για τις έρευνες, στην πράξη θα φανεί πόσο διατεθειμένη είναι η τουρκική πλευρά να επιμείνει σε γραμμή προκλήσεων.

Η κίνηση, εκτός από το ότι έπεται της εξέλιξης με τη CHEVRON και εύλογα θεωρείται ότι αποτελεί αντίδραση και σε αυτή, έρχεται και μόλις μία εβδομάδα πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, όπου προγραμματίζεται συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς μέχρι χθες να έχει κλείσει. Είναι αμφίβολο ότι μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια συνάντηση σε σημαντικά θέματα ουσίας, εάν εξακολουθήσει τις ημέρες που μεσολαβούν η τουρκική πλευρά να κινείται με τέτοιες επιλογές.

Παράλληλα με αυτά, αύριο αναμένεται στην Αθήνα για συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ. Αναμένεται να προσδιοριστεί χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των συζητήσεων των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη. «Είναι εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης στη Δυτική Λιβύη να ξεκινήσουν οι συζητήσεις αυτές» δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Οι κινήσεις της Αθήνας για προσέγγιση με Δυτική και Ανατολική Λιβύη και πολύ περισσότερο η προοπτική επανάληψης των συζητήσεων για καθορισμό θαλασσίων ζωνών είναι ένα ακόμα θέμα που προκαλεί ενόχληση στην Άγκυρα.

