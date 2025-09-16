Η-nissan-μειώνει-την-παραγωγή-ηλεκτρικού-μοντέλου-λόγω-έλλειψης-μπαταριών

Η Nissan Motor αναθεώρησε προς τα κάτω το σχέδιο παραγωγής της για το νέο μοντέλο του ηλεκτρικού της οχήματος Leaf, για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2025, λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια μπαταριών, ανέφερε σήμερα η οικονομική εφημερίδα Nikkei.

Η Nissan Motor αναθεώρησε προς τα κάτω το σχέδιο παραγωγής της για το νέο μοντέλο του ηλεκτρικού της οχήματος Leaf, για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2025, λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια μπαταριών, ανέφερε σήμερα η οικονομική εφημερίδα Nikkei.

Η αναθεώρηση προκλήθηκε από χαμηλότερη από την αναμενόμενη παράδοση μπαταριών σε θυγατρική εταιρεία της Nissan, ανέφερε η Nikkei, προσθέτοντας ότι η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδίαζε να κυκλοφορήσει το νέο μοντέλο EV μέχρι το τέλος του έτους.

Η εφημερίδα δεν διευκρίνισε τους αρχικούς ή τους αναθεωρημένους στόχους παραγωγής, αλλά ανέφερε ότι το σχέδιο παραγωγής έχει μειωθεί έως και κατά αρκετές χιλιάδες οχήματα το μήνα στο εργοστάσιό της στο Τοτσίγκι στην ανατολική Ιαπωνία, όπου κατασκευάζεται η νέα γενιά του Leaf για τις αγορές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Η Nissan έκανε γνωστό ότι δεν έχει κανένα σχόλιο σχετικά με εικασίες, προσθέτοντας ότι το νέο μοντέλο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προς την προγραμματισμένη κυκλοφορία του, αναφέρει το Reuters.

Η εταιρεία, η οποία από πρωτοπόρος στα ηλεκτρικά οχήματα μαζικής παραγωγής έχει μετατραπεί σε ουραγό από τότε που το πρώτο της μοντέλο εμφανίστηκε στις εκθέσεις το 2010 και ποντάρει στη νέα γενιά του μοντέλου Leaf για να αναβιώσει την επιτυχία της, αναφέρει το Reuters.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων της Nissan αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ένα άλλο ηλεκτρικό όχημα της Nissan, το Ariya, παρεμποδίστηκε από προβλήματα στη γραμμή παραγωγής υψηλής τεχνολογίας στο εργοστάσιο Tochigi το 2023, ανέφερε τότε το Reuters.

Οι μετοχές της Nissan έκλεισαν με πτώση 0,4% πριν από την ανακοίνωση της έκθεσης Nikkei, υποαποδίδοντας σε άνοδο 0,3% σε σχέση με τον μέσο όρο του δείκτη Nikkei.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Leaf, που θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά θα κατασκευάζεται στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EV36Zero της Nissan, υποστηρίζοντας ένα βιώσιμο ηλεκτρικό μέλλον για την Ευρώπη.

Το Nissan Leaf, επιστρέφει με κομψό αεροδυναμικό σχεδιασμό, εντυπωσιακή αυτονομία και τεχνολογία αιχμής.

Το ολοκαίνουργιο Leaf είναι το επόμενο βήμα στο ταξίδι της Nissan στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βασιζόμενο στην κληρονομιά του ως το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο.

Ο κομψός, αεροδυναμικός και ευρύχωρος σχεδιασμός crossover διαθέτει δύο επιλογές μπαταρίας για εντυπωσιακή αυτονομία έως και 604 χλμ. (WLTP), εξασφαλίζοντας τόσο την καθημερινή οδήγηση όσο και τα μακρινά ταξίδια.

Προσφέρει μια πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία κινητικότητας με διπλές οθόνες 14,3 ιντσών, Google built-in και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.

Σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει βασικά ζητήματα των ηλεκτρικών οχημάτων. Παρέχει μια εναλλακτική λύση για τους αγοραστές κινητήρων εσωτερικής καύσης (ICE), με σημαντικά αυξημένη μέγιστη αυτονομία (έως 604 χλμ.), βελτιωμένες ταχύτητες φόρτισης (έως 417 χλμ. σε 30 λεπτά) και μια σειρά τεχνολογιών που κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και την κατοχή ηλεκτρικού οχήματος πιο ανταποδοτική.

Από το ντεμπούτο του το 2010, το Nissan Leaf έχει πουλήσει σχεδόν 700.000 μονάδες παγκοσμίως, κερδίζοντας την θέση του στην ιστορία ως το πρώτο ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο.

