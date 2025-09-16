Η-pggm-επενδύει-19-εκατ.-ευρώ-στην-sympower-με-σκοπό-την-επιτάχυνση-της-ενεργειακής-ευελιξίας-στην-Ευρώπη

Η Sympower, ο κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών ευελιξίας στην Ευρώπη, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ από την PGGM, μία εταιρεία που διαχειρίζεται συνταξιοδοτικές επενδύσεις και επενδύει για λογαριασμό του PFZW, του ταμείου υγειονομικών της Ολλανδίας.

Η Sympower θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια για να αναπτύξει περαιτέρω τις λύσεις της για τη βελτιστοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και να επιδιώξει περαιτέρω συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η επένδυση αυτή αποτελεί επέκταση του γύρου χρηματοδότησης B1 της Sympower, αυξάνοντας το συνολικό ποσό σε 42 εκατομμύρια ευρώ.

Επιτάχυνση της επόμενης φάσης: Μπαταρίες και Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Η Sympower, διαχειριζόμενη πάνω από 2,7 GW κατανεμημένων φορτίων ευέλικτης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, έχει καθιερωθεί ως ηγέτης της αγοράς στον τομέα της ενεργειακής ευελιξίας. Αυτή η τελευταία επένδυση σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την εδραίωση της παρουσίας της εταιρείας και στον χώρο τον μπαταριών, τη διεύρυνση του ενδεχόμενων μελλοντικών εξαγορών της και την επέκταση της ανάπτυξής της πανευρωπαϊκά. Η χρηματοδότηση θα επιτρέψει στη Sympower να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τα έργα μπαταριών μεγάλης κλίμακας στη Σουηδία και τη Φινλανδία και να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές της, ώστε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο εξελισσόμενο οικοσύστημα ευελιξίας της Ευρώπης.

Σήμερα, η Sympower διαχειρίζεται πάνω από 0,5 GW μπαταριών στις σκανδιναβικές χώρες και πρόσφατα ανακοίνωσε την έναρξη παροχής υπηρεσιών βελτιστοποίησης μπαταριών στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσανατολίζεται τώρα και σε άλλες ελκυστικές ευρωπαϊκές αγορές μπαταριών, βασιζόμενη στη δεκαετή εξειδίκευσή της στον τομέα της ευελιξίας και στην παρουσία της στις τοπικές αγορές, προκειμένου να επιταχύνει την υλοποίηση έργων μπαταριών.

«Αυτή η στρατηγική επένδυση μάς δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε στην επόμενη φάση του οράματός μας για τις μπαταρίες και να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες για εξαγορές, προκειμένου να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε», εξηγεί ο Simon Bushell, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Sympower. «Η συνεργασία με την PGGM αποτελεί ξεκάθαρη αναγνώριση της εμπιστοσύνης από έναν από τους πλέον καταξιωμένους θεσμικούς επενδυτές της Ευρώπης. Η επενδυτική προσέγγισή της PGGM, χαρακτηριστικά της οποίας είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η εστίαση στα αποτελέσματα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την αποστολή μας η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος».

Αυτή η επέκταση εδραιώνει τη θέση της Sympower ως σημαντικού παράγοντα στην ευρωπαϊκή αγορά ενεργειακής ευελιξίας. Οι λύσεις αποθήκευσης με μπαταρίες και ευελιξίας από την πλευρά της ζήτησης που προσφέρει η εταιρεία θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη, δημιουργώντας ισχυρά και ανθεκτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξασφαλισμένη θεσμική εμπιστοσύνη

Η PGGM, διαχειριζόμενη πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια συνταξιοδοτικών ταμείων και με ένα χαρτοφυλάκιο ενεργειακών υποδομών σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι γνωστή για τη στήριξη που παρέχει σε μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις υποδομών. Η επένδυσή της στη Sympower εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης και παράλληλα δημιουργεί αποδόσεις από υπεύθυνες πηγές για τους μετόχους της.

«Η ομάδα της Sympower, με την υψηλή εξειδίκευσή της, έχει δημιουργήσει μια κορυφαία πλατφόρμα ευελιξίας. Η επένδυσή μας θα συμβάλει στην επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας και στην είσοδό της σε νέες αγορές. Αυτή η επένδυση στη Sympower συμβαδίζει πλήρως με την εντολή που έχουμε λάβει από το Συνταξιοδοτικό Ταμείο Υγειονομικών (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) για επενδύσεις για το κλίμα και την ενεργειακή μετάβαση [Climate and Energy Transition Solutions (CETS)]», δήλωσε ο Tim van den Brule, Διευθυντής Επενδύσεων της PGGM. «Αναμένουμε ότι η Sympower θα συμβάλει σε σημαντικές αποδόσεις προς όφελος των συμμετεχόντων στο συνταξιοδοτικό ταμείο PFZW και θα διευκολύνει περαιτέρω την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας».

Η CETS αποτελεί μια στρατηγική ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που εφαρμόστηκε πρόσφατα με στόχο την δημιουργία άμεσου αντίκτυπου. Από αυτά, 800 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για άμεση απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου και αυτές τις επενδύσεις διαχειρίζεται ενεργά η ομάδα. Στόχος της CETS είναι να έχει άμεση αντίκτυπο μέσω (καινοτόμων) επενδύσεων στην ενεργειακή μετάβαση που συμβάλλουν σε μετρήσιμη μείωση των εκπομπών CO2. Η CETS θα στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης επενδύοντας σε αναδυόμενες ηγέτιδες εταιρείες και επεκτείνοντας τεχνολογίες και υπηρεσίες που έχουν αποδείξει την αξία τους. Η Sympower αποτελεί την πέμπτη επένδυση στο πλαίσιο της CETS, ενώ άλλες επενδύσεις είναι οι SCW Systems, Carbon Collectors και RIFT.

Η PGGM θα συμμετάσχει στο Εποπτικό Συμβούλιο της Sympower με σκοπό να βοηθήσει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας και να ενισχύσει τη διακυβέρνησή της. Τη Sympower υποστηρίζουν και άλλοι σημαντικοί επενδυτές, όπως οι A&G Energy Transition Tech Fund, Activate Capital, Rubio Impact Ventures, PDENH και Expon Capital.

«Το επόμενο κεφάλαιο για τη Sympower επικεντρώνεται στην αύξηση του μεγέθους της: στρατηγικές συγχωνεύσεις & εξαγορές, μεγαλύτερη ενσωμάτωση των μπαταριών και νέες αγορές», προσθέτει ο Bushell. «Αυτός ο γύρος μάς προσφέρει το κεφάλαιο και την εμπιστοσύνη που χρειαζόμαστε για να επιταχύνουμε. Με την PGGM στο πλευρό μας, είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ για να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ενός πιο καθαρού και πιο έξυπνου ενεργειακού συστήματος στην Ευρώπη».