Η Wall Street παίζει με τη φωτιά της οικονομικής ανάκαμψης

Η Wall Street ζει στιγμές ευφορίας με το στοίχημα του «run it hot», μια στρατηγική που βασίζεται στην πεποίθηση ότι η αμερικανική οικονομία όχι μόνο θα αποφύγει την ύφεση, αλλά θα εκτοξευθεί σε νέα ύψη ανάπτυξης. Η λογική πίσω από αυτή την τάση είναι ότι οι μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed), σε συνδυασμό με φορολογικές ελαφρύνσεις, θα πυροδοτήσουν έναν νέο κύκλο οικονομικής άνθησης. Το αποτέλεσμα; Ρεκόρ σε μετοχές, κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin, ακόμα και στον χρυσό, καθώς οι επενδυτές βλέπουν φως στον ορίζοντα, παρά τις ανησυχίες για επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και τις επιπτώσεις των δασμών.

«Η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται», δήλωσε ο Νέλσον Γιου, επικεφαλής μετοχών της Alliance Bernstein. «Δεν καταρρέει, και πιστεύω ότι το περιβάλλον θα είναι ευνοϊκό για ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, αν η κεντρική τράπεζα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια». Η αισιοδοξία αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις για επιβράδυνση λόγω των δασμών, που πλήττουν το πραγματικό εισόδημα, και τα απογοητευτικά στοιχεία για την αγορά εργασίας. Την Τρίτη, οι αναθεωρήσεις έδειξαν ότι οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 911.000 λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε για το έτος που έληξε τον Μάρτιο.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές παραμένουν ακλόνητοι, ποντάροντας ότι οι χαμηλότεροι τόκοι θα ενισχύσουν τα εταιρικά κέρδη. Η Fed έχει δώσει σήμα για πιθανή μείωση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων αυτόν τον μήνα, με την Wall Street να αναμένει περαιτέρω μειώσεις. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 46.000 μονάδες, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq καταγράφουν επίσης ιστορικά υψηλά. Τεχνολογικές μετοχές υψηλού ρίσκου και υψηλής αποτίμησης, όπως η Nvidia, η Tesla, η Palantir και η «meme stock» Opendoor, πρωταγωνιστούν στις συναλλαγές των ιδιωτών επενδυτών, με καθαρά κέρδη, σύμφωνα με την Interactive Brokers.

«Το ‘run it hot’ βασίζεται στην ιδέα ότι οι οικονομικές συνθήκες στις ΗΠΑ θα είναι πολύ ισχυρές, υποστηριζόμενες από χαλαρή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική», εξήγησε ο Μπομπ Έλιοτ, διευθύνων σύμβουλος της Unlimited Funds, που καθιέρωσε τον όρο. Ωστόσο, ο ίδιος παραμένει επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι ακόμα και μια ήπια επιβράδυνση της οικονομίας θα μπορούσε να απογοητεύσει τους επενδυτές, που ήδη προσδοκούν εκρηκτικά εταιρικά κέρδη.

Ο Ντέιβιντ Κέλι, επικεφαλής στρατηγικός της J.P. Morgan Asset Management, βλέπει ενδείξεις σταδιακής επιβράδυνσης, που πιθανότατα θα πλήξει κυκλικούς κλάδους, όπως η μεταποίηση και το λιανεμπόριο. «Οι μειώσεις επιτοκίων δεν θα ανατρέψουν την πορεία της οικονομίας ή την κερδοφορία», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να τροφοδοτήσουν φόβους για ύφεση, καθώς πείθουν τους επενδυτές ότι η Fed ανησυχεί.

Παράλληλα, η αγορά ομολόγων δείχνει διχασμένη. Οι αποδόσεις των διετών κρατικών ομολόγων, που συνδέονται με τις προσδοκίες για τα επιτόκια της Fed, έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στα ομόλογα ενόψει επιβράδυνσης. Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα ομόλογα έχουν επίσης ενισχυθεί, προκαλώντας σύγχυση. Κάποιοι traders υποστηρίζουν ότι μια οικονομική ανάκαμψη μπορεί να επαναφέρει ανησυχίες για υπερθέρμανση και πληθωρισμό, ωθώντας τα επιτόκια ξανά προς τα πάνω.

Η άνοδος του χρυσού, που έκλεισε στα 3.649,40 δολάρια ανά ουγγιά την Παρασκευή, με κέρδη 39% για το 2025, αντικατοπτρίζει αυτές τις ανησυχίες. Οι επενδυτές στρέφονται στον χρυσό είτε λόγω νευρικότητας είτε λόγω προσδοκιών για αυξανόμενο πληθωρισμό. «Οι αισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι τα αδύναμα στοιχεία για την εργασία ανήκουν στο παρελθόν και ότι η οικονομία θα ανακάμψει στο δεύτερο εξάμηνο», είπε ο Έλιοτ, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) προσθέτει μια νέα διάσταση. Κάποιοι επενδυτές πιστεύουν ότι η ισχυρή οικονομία μπορεί να συνυπάρξει με ασθενέστερη αγορά εργασίας, χάρη στην τεχνολογική ώθηση. Ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, σημείωσε ότι δείκτες όπως οι αεροπορικές μετακινήσεις και οι κρατήσεις εστιατορίων παραμένουν ισχυροί, υποδηλώνοντας ότι η αδυναμία στην εργασία μπορεί να οφείλεται στη μειωμένη μετανάστευση, όχι στην επιβράδυνση. Επιπλέον, τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού ενισχύουν τις επενδύσεις σε AI, με την Oracle να κερδίζει 247 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση την Τετάρτη, μετά από ανακοινώσεις για συμβόλαια δισεκατομμυρίων.

«Η τεχνολογική επανάσταση υποστηρίζει την οικονομία», δήλωσε η Τίφανι Γουάιλντινγκ, οικονομολόγος της Pimco. «Αλλά ανησυχούμε όλο και περισσότερο για την αγορά εργασίας». Καθώς η Wall Street συνεχίζει να «τρέχει καυτή», το ερώτημα παραμένει: θα αποδώσει το στοίχημα ή θα καεί στην υπερθέρμανση;