Ισπανία:-Νέα-μέτρα-για-τη-βελτίωση-της-πρόσβασης-των-νέων-στη-στέγαση

Νέα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των νέων στη στέγαση, ανακοίνωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στα μέτρα περιλαμβάνεται η οικονομική βοήθεια για την ενοικίαση με δυνατότητα αγοράς κατοικίας ύψους σχεδόν 30.000 ευρώ, καθώς και η ασφάλιση για το ενδεχόμενο μη καταβολής ενοικίου.

Ιδιαίτερα, η αγορά κατοικιών σε αγροτικές περιοχές θα επιδοτείται με 10.800 ευρώ, ώστε «να αντιμετωπιστεί η μείωση του πληθυσμού στην ύπαιθρο», σημείωσε ο Σάντσεθ, αναφερόμενος στα αιτήματα πολλών δημάρχων σε αγροτικές περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.

«Στόχος είναι οι νέοι να μπορούν να ζουν σε μόνιμα επιδοτούμενες κατοικίες για χρόνια και τελικά να τις αποκτήσουν», εξήγησε ο σοσιαλιστής Ισπανός πρωθυπουργός.

Ο Σάντσεθ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το μέτρο ή για το πώς θα εφαρμοστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ τους επόμενους μήνες.

Η ισπανική κυβέρνηση θα θέσει επίσης σε εφαρμογή, την ασφάλιση αθέτησης ενοικίου για νέους, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο . Αυτή η ασφάλιση θα παρέχει μεγαλύτερη προστασία στους νέους, που είτε αγοράζουν, είτε νοικιάζουν κατοικίες.

Προτεραιότητα η στέγαση των νέων

Ο Σάντσεθ έχει θέσει την πρόσβαση στη στέγαση, ιδίως για τους νέους, ως μία από τις προτεραιότητες στην ατζέντα της κυβέρνησής του, τονίζοντας ότι η στεγαστική κρίση απαιτεί δημόσια υποστήριξη.

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιλύσουμε αυτό το σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει τόσους πολλούς ανθρώπους στη χώρα μας », τόνισε ο Σάντσεθ.

Εθνικό Σχέδιο Στέγασης

Ο Ισπανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η επίσημη πρόταση για το Εθνικό Σχέδιο Στέγασης θα αποσταλεί επίσης στις αυτόνομες κοινότητες, με δέσμευση για τριπλασιασμό της χρηματοδότησης, στα επτά δισεκατομμύρια ευρώ στα επόμενα πέντε χρόνια, με όλες τις περιφερειακές κυβερνήσεις να έχουν δεσμευτεί να πράξουν το ίδιο.

Ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε επίσης τον Νόμο περί Στέγασης για τον περιορισμό των αυξήσεων των τιμών, το τέλος του προγράμματος Golden Visa που «ωφελούσε μόνο άτομα με υψηλή περιουσία» που ήρθαν να αγοράσουν σπίτια στην Ισπανία και την προστασία της δημόσιας στέγασης από τον αθέμιτο, ιδιωτικό ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο του σχεδίου για τη στέγη, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας ενοικίασης κατοικιών θα υποχρεωθούν να αποσύρουν δεκάδες χιλιάδες παράνομα τουριστικά διαμερίσματα-που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία- ώστε να μπορούν να ενοικιαστούν από άτομα που τα χρειάζονται για κατοικίες.

Ο Σάντσεθ πιστεύει ότι τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων αρχίζουν να είναι ορατά, ότι οι πολιτικές του για τη στέγαση κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ότι υπάρχει ακόμη «τεράστια» δουλειά που πρέπει να γίνει. Σημείωσε ότι πέρυσι ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 100.000 κατοικίες, σηματοδοτώντας τον υψηλότερο αριθμό ενάρξεων κατασκευής κατοικιών τα τελευταία 14 χρόνια.