Καζάκς-(ΕΚΤ):-Προς-το-παρόν-δεν-υπάρχει-λόγος-για-μείωση-επιτοκίων

Τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν χρειάζεται να μειωθούν προς το παρόν, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μάρτινς Καζάκς

«Αυτή τη στιγμή, ο πληθωρισμός είναι περίπου 2%, η οικονομική ανάπτυξη είναι θα έλεγα αδύναμη», δήλωσε ο Λετονός αξιωματούχος στο TV24 την Τρίτη. «Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος μείωσης των επιτοκίων» πρόσθεσε.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κατάσταση, ιδίως η γεωπολιτική, είναι πολύ αβέβαιη και εξακολουθούν να υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στην οικονομία και θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις», επεσήμανε.

Τόνισε ότι «λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αβεβαιότητα και σε περίπτωση που η οικονομία εξασθενήσει, εάν ο πληθωρισμός αρχίσει να αποκλιμακώνεται σημαντικά κάτω από αυτόν τον στόχο του 2%, τότε η ΕΚΤ θα μπορούσε επίσης να μειώσει τα επιτόκια».

Η τοποθέτηση του τραπεζίτη από τη Λετονία έρχεται μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τους περισσότερους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής να δηλώνουν ότι δεν βλέπουν την ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων αλλά θα το πράξουν εάν χρειαστεί.