Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Εξεταστική θα φωτίσει πτυχές μιας πληγής σε βάθος 30 ετών – Τα κλεμμένα επιστρέφονται πίσω

«H Εξεταστική καλείται να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων αντίθετα με το τι έχει συμβεί. Δυστυχώς, σε όλες τις Εξεταστικές που θυμάμαι, οι αντιπολιτεύσεις προσπάθησαν να τις κομματικοποιήσουν βγάζοντας η καθεμία το δικό της πόρισμα. Αυτή η Εξεταστική έχει τεράστια αξία γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φωτιστούν πτυχές μιας πληγής που έχει κοστίσει στη χώρα σχεδόν 3 δισ. ευρώ σε βάθος 30 ετών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

«Μηδεμίας περιόδου -κυβερνητικής- εξαιρουμένης, δηλαδή όλες πρέπει να διερευνηθούν. Δεν εξαιρώ ούτε εμάς, τη δική μας περίοδο», τόνισε.

Είπε επίσης ότι «παραβατικοί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση όπως και για όλες τις άλλες, ισχύει και το τεκμήριο της αθωότητας… Υπάρχουν παραβατικοί που αν αποδειχθεί ότι έκαναν κάτι παράνομο στο τέλος της ημέρας μπορεί να ανήκουν σε έναν πολιτικό χώρο, μπορεί να έχουν μια ιδιότητα, μπορεί να έχουν το οποιοδήποτε επάγγελμα. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και αναφέρομαι σε κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, σε δημοτική αστυνομία, σε παράνομη συνταγογράφηση, μια σειρά από μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποκαλυφθεί, είναι ότι πλέον αυτοί οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν κάνει κάτι παράνομο, οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός, ενώ ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε μια σειρά από πρωτοβουλίες, στείλαμε ανθρώπους στη Δικαιοσύνη, έπρεπε να κάνουμε πολλά περισσότερα, τα οποία τώρα γίνονται. Τα κλεμμένα επιστρέφονται πίσω, όχι «θα επιστρέψουν», αρχίζουν και επιστρέφονται και πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξήγησε ότι «υπάρχει μια σύγχυση, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμη από την αντιπολίτευση, αυτό δεν θα το εξετάσω εγώ- για κάποια πρόστιμα και για το τι είναι όλα αυτά τα χρήματα. Καταρχάς τα 400 εκατομμύρια δεν αναφέρονται σε ποσά που κάποιοι εισέπραξαν. Είναι ένα διοικητικό πρόστιμο που έχει να κάνει με χειρισμούς που έκρινε η Ευρώπη, όπως έκανε και στο παρελθόν με τα υπόλοιπα 3 δισ. που έχει καταλογίσει στη χώρα συνολικά τα τελευταία 30 χρόνια, ότι δεν έπρεπε να γίνουν περιγράφοντας κάποιες -προφανώς- όχι αποδεκτές συμπεριφορές. Δεν σημαίνει ότι το σύνολο των παραβατικών, αυτών δηλαδή που εισέπραξαν περισσότερα από όσα έπρεπε ή δεν έπρεπε να εισπράξουν καθόλου και εισέπραξαν, το ποσό είναι 400 εκατομμύρια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το «φέρτε πίσω τα κλεμμένα» που ζητάει ο κόσμος και εμείς το κάνουμε πράξη- αυτονόητο είναι δεν το λέω για να πανηγυρίσω, αλίμονο, θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, θα πω- συνδέεται με τα ποσά τα οποία πήραν κάποιοι που δεν έπρεπε να πάρουν. Τα ποσά αυτά, στην πραγματικότητα, αφού ακολουθηθεί μια συνολική διαδικασία κατά τον νόμο, βεβαίωσης είσπραξης, δημεύσεων περιουσιών κ.λ.π., στην πραγματικότητα πάνε στο τέλος της ημέρας στους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους, σε αυτούς που τα δικαιούνται».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν και άμεσες εισπράξεις, οι οποίες γίνονται, και δημεύσεις περιουσιών, αναλόγως την περίπτωση, όπως αντίστοιχα και τα πρόστιμα που λέμε για την ΔΙΜΕΑ και το σούπερ – μάρκετ, αναλόγως αν κάποιος το αποδεχτεί και το πληρώσει κατευθείαν. Είναι μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται. Και έχουν και παρεπόμενη προέκταση όλες αυτές οι διαδικασίες και στη Δικαιοσύνη. Ένα πράγμα είναι το ποσό να αναζητηθεί και να εισπραχθεί, ένα άλλο πράγμα είναι αν αυτό συνεπάγεται περαιτέρω ποινικές ευθύνες». Καθώς και ότι «σίγουρα πάντως, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως του σε ποιο κόμμα ανήκεις, ποια είναι η ιδιότητά σου, αν είσαι στη μεσαία τάξη, αν είσαι κάτω από την μεσαία τάξη, αν είσαι στην πολύ πάνω από τη μεσαία τάξη, σε περίπτωση που η Δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθείς, οι Αρχές σπεύδουν να κάνουν τον έλεγχο και σε μια σειρά από κυκλώματα με υπηρεσίες οι οποίες δεν υπήρχαν, οι έρευνες προχωράνε».

Σχετικά με το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ζητάει και εκλογές, άρα αυτό το οποίο ανακοινώνει θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, θα μπορούσε να είναι κι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, να μην λέει έναν αριθμό; Γιατί αυτό το ερώτημα, το εύλογο ερώτημα, που πολλοί συνάδελφοί σας έθεσαν πριν από εμένα και την κυβέρνηση, να είναι για παράδειγμα «σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ»; Καμία σφοδρή επίθεση, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Πηγαίνουμε όλοι και ανακοινώνουμε κάποια πράγματα. Ο πρωθυπουργός, που για μένα αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, ανακοίνωσε μια φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισεκατομμύρια που κοστίζει τόσο. Αυτά έχουμε να δώσουμε και τα δίνουμε έτσι όπως τα δίνουμε. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος μπορεί να γλιτώσει μέχρι και 2.500 ευρώ, ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι 30 ετών. Σε ένα ζευγάρι, ο κάθε γονιός μπορεί να γλιτώσει, αν έχει δύο παιδιά, από 1.000 ευρώ τον χρόνο. Θα πάρουν αυξήσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι, λόγω των φοροελαφρύνσεων. Είπαμε κάποια πράγματα. Σωστά; Επαρκή; Μη επαρκή; Θα αξιολογηθούμε. Είπαμε τι θα κάνουμε, θα τα κάνουμε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και είπαμε και πόσο κοστίζει αυτό. Γιατί είπαμε πόσο κοστίζει; Γιατί αυτό ήταν το περιθώριο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οροφές δαπανών, που μπορούσαμε να δώσουμε. Δεν θέλουμε εμείς, επιπλέον, αυτών, αν μπορούσαμε, να δώσουμε και τον 13ο μισθό; Και να μειώσουμε και το ΦΠΑ και όλα; Προφανώς, επί της αρχής, και εμείς, αν είχαμε τα χρήματα, θα θέλαμε να τα δώσουμε. Άρα, το πρώτο είναι ότι συμφωνούμε όλοι, ότι όλα αυτά είναι καλά, αν γινόταν να γίνουν».

Υπογράμμισε επίσης στο σημείο αυτό ότι «επιλέγει λοιπόν να μην κοστολογήσει το πρόγραμμά του για να «ψαρέψει» εκλογικά από παντού. Είναι πολύ απλό γιατί δεν το κάνει και το ξαναλέω, είναι ένας αριθμός».

Μετά από σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε: «Να συμφωνήσουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα, τη μείωση του ΦΠΑ, το ξαναλέω, τον 13ο μισθό, την 13η σύνταξη, επί της αρχής, δεν υπάρχει πολιτικός σε αυτή τη χώρα ή πολίτης ή δημοσιογράφος, συνολικά δηλαδή, που να μην τα θέλουν. Γιατί μπορούμε τώρα κάποια, μπορούσαμε πέρυσι κάποια άλλα, του χρόνου κάποια περισσότερα; Γιατί μόνο περισσότερα να περιμένουν οι πολίτες. Γιατί έχουμε μια οικονομική πολιτική, είναι ένας κύκλος η οικονομική πολιτική, η οποία φέρνει έσοδα στη χώρα, την οποία καταγγέλλει η αντιπολίτευση, που ζητάει τα μέτρα. Πως τα φέρνει αυτά τα έσοδα; Με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας ήταν άνεργοι, άρα πληρώνονταν από το Κράτος με το επίδομα ανεργίας και τώρα πληρώνουν στο Κράτος που βρήκαν δουλειά, φόρους και εισφορές μειωμένους. Άρα πληρώνουν, άρα το Κράτος αυξάνει τα έσοδα του. Δεύτερο από τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, των εσόδων του Κράτους, τα αυξημένα έσοδα είναι κατά πολύ μεγάλη πλειοψηφία από τρεις πηγές: Την ανάπτυξη της οικονομίας. Μεγαλώνει το ΑΕΠ, επενδύσεις, έχουν πάει από 20 σχεδόν στα 40 δισ., άρα παραπάνω χρήματα στη χώρα. Τις δουλειές που δημιουργήθηκαν και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αυτά, λοιπόν, τα έσοδα που η οικονομική και η συνολική πολιτική της Κυβέρνησης, το ψηφιακό κράτος, η μείωση των φόρων, οι επενδύσεις, δημιουργήθηκαν, τα καταγγέλλει η αντιπολίτευση, τα λέει «ματωμένα» πλεονάσματα, αλλά δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας φόρος, έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και θα πάω και στους έμμεσους φόρους που έχουμε μειώσει. Αφού, λοιπόν, τα καταγγέλλουν αυτά τα έσοδα, λένε «δώστε τα» και «δώστε και περισσότερα». Από πού θα τα δώσουμε από τη στιγμή που εσείς δεν θέλετε αυτή την πολιτική, αύξησης εσόδων».

Τόνισε δε ότι: «Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ σε ένα από τα δύο σημεία, για να απαντήσω και για τον ΦΠΑ, λέει ψέματα. Σε ένα από τα δύο σημεία. Ή δεν εννοεί αυτά τα οποία τάζει, δηλαδή τα λέει για να γίνει ευχάριστο, όπως έκαναν, δυστυχώς, πολλά κόμματα στο παρελθόν και γι’ αυτό και η χώρα μας, με ευθύνη συνολικά του πολιτικού συστήματος, έφτασε εκεί που έφτασε και πολλοί νέοι άνθρωποι έφυγαν στο εξωτερικό. Ή δεν λέει από πού θα τα χρηματοδοτήσει. Δηλαδή, ποιους φόρους θα ανεβάσει για να υλοποιήσει τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε».

Ειδικά όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει και έμμεσους φόρους. «Επειδή έχει σημασία να λες πρώτα τι έχεις κάνει, ΦΠΑ έχουμε μειώσει αρκετούς. Θέλουμε να μειώσουμε κι άλλους; Προφανώς και θέλουμε. Γιατί προτιμήσαμε, όμως – γιατί ήταν συγκεκριμένα τα λεφτά – να μειώσουμε τους άμεσους φόρους, δηλαδή τον φόρο που πληρώνουμε όλοι μας όσοι δουλεύουμε και οι συνταξιούχοι; Γιατί έτσι ήμασταν σίγουροι ότι αυτό θα φτάσει στον κάθε πολίτη. Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί ξέρουμε ότι όταν μειώνεται ένας φόρος σε έναν μισθωτό, θα του ανέβει ο μισθός. Όταν μειώνεται ένας φόρος σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, θα πληρώσει λιγότερο φόρο. Οι έμμεσοι φόροι, έχει δείξει η ιστορία, η πρόσφατη, στην Ευρώπη, η μείωσή τους, ενώ επί της αρχής είναι σωστή, δεν φτάνει στον καταναλωτή».

Πρόσθεσε ότι πράγματι ο ΦΠΑ είναι ο πιο άδικος φόρος, γιατί είναι ίδιος για όλους και αντέτεινε ότι και η μείωσή του αντίστοιχα είναι ίδια για όλους. «Δηλαδή, αν μειώσεις τον ΦΠΑ, δεν θα μπει κάποιος στο σούπερ μάρκετ και θα δώσει το εκκαθαριστικό του. Θα επωφεληθεί το ίδιο ένας ο οποίος ζορίζεται και βγάζει 10.000 τον χρόνο και θα επωφεληθεί -και παραπάνω ίσως, γιατί θα πάρει ένα μεγαλύτερο καλάθι- ένας που βγάζει 100.000 και 150.000. Άρα, επί της αρχής συμφωνούμε συνολικά στις μειώσεις φόρων. Όταν έχουμε να διαλέξουμε, όμως, γιατί τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, επιλέγουμε άμεσους φόρους».

